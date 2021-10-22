Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство української операторки

Актор Алек Болдвін, який під час зйомок випадково застрелив операторку-українку, вперше висловився про трагедію. Він запевнив, що співпрацює з правоохоронцями.

63-річна кінозірка прокоментував моторошний інцидент у своєму твітері. Дописи про трагічний випадок він опублікував за кілька годин після трагедії.

Детальніше Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс: все, що відомо​

Перший коментар Болдвіна після трагедії

Болдвін наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс. Він розповів, що повністю співпрацює з правоохоронцями, аби з'ясувати, як сталася ця трагедія. Водночас актор підтримує зв'язок з чоловіком загиблої. Він запропонував йому та усій родині українки свою підтримку. "Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав й любив Галину", – зазначив американець.

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