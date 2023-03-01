Сербія "показує зуби" Росії: Вучич заявив, що сербських найманців "Вагнера" кинуть за ґрати

До ПВК "Вагнера", яка воює в Україні, вербують не лише російських ув'язнених. Відомо, що серед найманців Пригожина є і серби.

Президент Сербії Александр Вучич різко змінив своє ставлення до незаконної військової компанії "Вагнера". Це сталось після того, як сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.

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Сербів із ПВК "Вагнера" вдома заарештують

Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ,

– сказав Вучич.

Він додав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.

В інтерв'ю виданню очільник країни заявив, що його "дратує", що російська терористична приватна військова компанія Вагнера вербує сербів на війну проти України.

"Мені не потрібна підтримка "Вагнера", мені не потрібно, щоб вони аплодували або критикували мене", – наголосив Вучич.

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