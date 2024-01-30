"Тригерять російськомовні діти": Михайлова пояснила, чому важливо говорити українською мовою

Парамедикиня Аліна Михайлова поділилася, що зараз її дуже тригерять російськомовні діти. Вона наголосила, що важливо, аби вони говорили українською мовою, адже за їхнє майбутнє воюють та гинуть військові.

Свою позицію кохана загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла пояснила в інтерв'ю ТСН. Вона додала, що абстрагується, коли чує мову агресора від дорослих, але не може сприймати російську мову від дітей, передає 24 Канал.

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"Ми воюємо заради дітей"

Аліна Михайлова розповіла, що у її середовищі усі люди – причетні до війни. Мовиться про "Вовків Да Вінчі", а також друзів-волонтерів. У цивільному ж житті парамедикиня намагається спонукати переходити російськомовних людей на українську. Вона додала, що може пропустити повз вуха ворожу мову з вуст дорослої людини, однак від дітей – не сприймає її.

Мене зараз дуже тригерять російськомовні діти. Я не знаю чому. Мені з цим супер важко. Коли мама, тато російськомовні й дитина у них російськомовна. А у дітей ще такий жахливий російський акцент. І мене це прям... Для мене це прям великий тригер – російськомовні діти, які є українцями, які живуть в Дніпрі, в Києві…

– заявила парамедикиня.

Вона навела приклад ситуації, яка сталася з нею: тоді Аліна була на прогулянці з собакою Х'юго, якого їй подарував коханий. У якусь мить підійшла дитина й російською мовою поцікавилася, чи можна погладити пса.

"У мене була ситуація: ми гуляли з Х'юго і підходить дитина і каже: "А можна погладіть вашу собачку?" Я кажу: "Тільки українською, бо собачка не розуміє мови ворога". І батьки зависають... Я думаю: "Ну давайте, ну скажіть щось". А дитина переходить на українську мову до собаки", – розповіла Аліна.

Тоді ця ситуація збентежила батьків, але дитина спокійно перейшла на українську мову. Цим випадком Аліна Михайлова, вочевидь, хотіла наголосити, як важливо говорити рідною мовою. Вона пояснила, що військові виборюють свободу на фронті заради майбутнього дітей, саме тому вони мають говорити українською.

Я не знаю чому, але російськомовний контент я не помічаю, але діти... Для мене це молоде покоління... Як говоримо, ми воюємо заради дітей, тоді чому діти не говорять українською?

– наголосила Аліна Михайлова.

"Всі будуть воювати"

Парамедикиня в інтерв'ю також зауважила, що воювати доведеться усім, незалежно від того, хоче цього людина чи ні. Аліна Михайлова наголосила, що нині в Україні є дефіцит кадрових військових.

"Тобто якщо ви запитаєте у притомних офіцерів, кого вам бракує, він скаже, так, мені бракує, звичайно, піхоти. Але він скаже, що і бракує офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти, на них просто немає людей. Тому що кадрового резерву немає", – заявила парамедикиня.