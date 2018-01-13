Алкоголь та наркотики, – якими психічними розладами українці страждають найбільше

В Україні найбільша кількість пацієнтів із розладами психіки хворіє унаслідок вживання алкоголю та психоактивних речовин.

Про це ідеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Громадського.

За 2016 рік в Україні зареєстровано 694 928 людей з розладами психіки через вживання алкоголю та наркотичних речовин. Серед таких розладів: синдром залежності, амнестичний синдром, психотичний розлад та інші.

На другому місці – розлади, які пов'язані з травмами мозку чи церебральною дисфункцією. До таких хвороб, зокрема, відносяться хвороба Альцгеймера, судинна деменція та інші. У 2016 році МОЗ зареєстровано 268 646 пацієнтів з цієї категорії.

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Третє місце – група з розумовою відсталістю усіх ступенів. За 2016 рік було зареєстровано 227 392 хворих.

Четверта за кількістю зареєстрованих хворих в Україні група налічує 173 157 людей за 2016 рік. Це група шизофренії та шизоафективних розладів.

На п'ятому місці – невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади. Це, наприклад, депресії, тривожні розлади, фобії, обсесивно-компульсивні розлади та інші. У 2016 році був зареєстрований 126 221 пацієнт.

Значно менше хворих з афективними, розладами пов'язаними з віком чи порушення розвитку дитини.

Слід зазначити, що у статистиці враховуються лише ті люди, які проходили стаціонарне, амбулаторне чи консультативне лікування у закладах МОЗ. Справжня кількість людей з тими чи іншими порушеннями психічного здоров'я може суттєво відрізнятися від офіційних даних.