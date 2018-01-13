Бивні мамонта й зуби кашалота: у Луцьку з'явилась химерна реклама наркотиків

У середмісті Луцька з'явилися дивні оголошення з приводу придбання "бивнів мамонта" та "рогів сайгака", котрі виявилися прихованою рекламою наркотиків.

Луцька міська влада встановила, що оголошення про "купівлю бивнів мамонта" виявились рекламою наркотиків, повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Практично в кожному районі міста невідомі громадяни обклеїли електроопори банерами з незвичною пропозицією. Люди готові купити "роги сайгака", "бивні моржа та мамонта", а також "зуби кашалота".

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Набравши вказаний на оголошеннях номер та поспілкувавшись з потенційними покупцями, складається враження, що на афішах вказані якісь закодовані терміни, які знає лише обмежена кількість людей. І не зовсім здорових,

– йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що це прихована реклама наркотичних засобів. А двох осіб, які розміщували ці оголошення, затримано.