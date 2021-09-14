"Алкоголік з Єльця": у Росії чоловік зірвав флешмоб "За тверезість" – епічне відео

Липецьке православне товариство "тверезіння" влаштувало флешмоб "Я за тверезість". Однак його зіпсував місцевий чоловік, який, ймовірно, був напідпитку.

Учасники акції ходили вулицею та співали оптимістичні пісні. Вони тримали величезний плакат "Я за тверезість". Люди були одягнені у зелені жилетки.

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Акцію провели в Тербунах та Єльці Липецької області. Захід присвятили Всеросійському дню тверезості. Організатори розповіли, що хотіли привернути увагу місцевих жителів до проблем пияцтва та алкоголізму серед населення.

Люди проводили бесіди з перехожими та розповідали про день тверезості. Місцевим роздавали буклети про переваги здорового й тверезого способу життя.

У кадр увірвався "алкоголік з Єльця"

У мережі з9явилось відео, як місцевий житель ледь не зірвав захід. Він несподівано увірвався в ефір. П'яний чоловік представився "алкоголіком з Єльця".

Дивіться відео, як алкоголік зірвав флешмоб:

Отруєння алкоголем в Росії

У російській Карелії у серпні 2021 року люди отруїлись невідомим алкоголем. Бригада будівельників з Білорусі відпочивала в селі Авдіїве. Бригадир приніс алкоголь, який мав невідоме походження та вирішив пригостити земляків.

Все закінчилось трагічно. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб. Жертв могло бути і більше, але медикам вдалось врятувати кілька життів.