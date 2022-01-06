В Алмати і Талдикоргані будівлі акиматів вигоріли майже дотла

6 січня 2022 , 12:19
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Джерело:

"Медуза"

Казахські міста Алмати та Талдикорган охоплені протестами. Там вже другий день палають мерії. Будівлі згоріли майже до тла.

Так, будівлю адміністрації в Алмати практично знищили. Крім того, вранці горіли сусідні споруди – там розташовані телеканали.

До речі Виносили айфони й люксову косметику, – мешканка Алмати про те, що відбувалося вночі

Ситуацію ускладнює те, що пожежні служби у місті не працюють. У мережі показали фото згорілого акимату в Алмати.

 
Акимат в Алмати / Фото Leta

Ситуація в Талдикоргані не є кращою. Будівля мерії там також вигоріла вщент. До слова, у місті напередодні знесли пам'ятник Нурсултану Назарбаєву.

Що відбувається в Казахстані

  • Зранку 6 січня військові почали проводити антитерористичну операцію на вулицях Алмати. Напередодні ввечері мародери трощили та грабували магазини й банки.
  • Спершу під час зачисток були інтенсивні перестрілки між військовими та протестувальниками. Активістів взяли в оточення завдяки великій кількості військової техніки.
  • Згодом силовики та армійці оточили близько 200 протестувальників й витіснили їх з центральної площі
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку (мовиться про Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан).
  • В ОДКБ заявили, що вводять війська. Росія, наприклад, вже відправила своїх десантників.
Автор: Ольга Музика