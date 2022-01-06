В Алмати і Талдикоргані будівлі акиматів вигоріли майже дотла
6 січня 2022 , 12:19Читать новость на русском
Джерело:"Медуза"
Казахські міста Алмати та Талдикорган охоплені протестами. Там вже другий день палають мерії. Будівлі згоріли майже до тла.
Так, будівлю адміністрації в Алмати практично знищили. Крім того, вранці горіли сусідні споруди – там розташовані телеканали.
До речі Виносили айфони й люксову косметику, – мешканка Алмати про те, що відбувалося вночі
Ситуацію ускладнює те, що пожежні служби у місті не працюють. У мережі показали фото згорілого акимату в Алмати.
Акимат в Алмати / Фото Leta
Ситуація в Талдикоргані не є кращою. Будівля мерії там також вигоріла вщент. До слова, у місті напередодні знесли пам'ятник Нурсултану Назарбаєву.
Що відбувається в Казахстані
- Зранку 6 січня військові почали проводити антитерористичну операцію на вулицях Алмати. Напередодні ввечері мародери трощили та грабували магазини й банки.
- Спершу під час зачисток були інтенсивні перестрілки між військовими та протестувальниками. Активістів взяли в оточення завдяки великій кількості військової техніки.
- Згодом силовики та армійці оточили близько 200 протестувальників й витіснили їх з центральної площі.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку (мовиться про Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан).
- В ОДКБ заявили, що вводять війська. Росія, наприклад, вже відправила своїх десантників.