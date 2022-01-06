В Алмати і Талдикоргані будівлі акиматів вигоріли майже дотла

Казахські міста Алмати та Талдикорган охоплені протестами. Там вже другий день палають мерії. Будівлі згоріли майже до тла.

Так, будівлю адміністрації в Алмати практично знищили. Крім того, вранці горіли сусідні споруди – там розташовані телеканали.

До речі Виносили айфони й люксову косметику, – мешканка Алмати про те, що відбувалося вночі

Ситуацію ускладнює те, що пожежні служби у місті не працюють. У мережі показали фото згорілого акимату в Алмати.



Акимат в Алмати / Фото Leta

Ситуація в Талдикоргані не є кращою. Будівля мерії там також вигоріла вщент. До слова, у місті напередодні знесли пам'ятник Нурсултану Назарбаєву.

Що відбувається в Казахстані