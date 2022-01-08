В Алмати тривають локальні бої: яка ситуація у місті – фото та відео
8 січня 2022 , 12:21Читать новость на русском
Джерело:"Дождь"
У Казахстані шостий день продовжуються масштабні акції протесту. В одному з найбільших міст країни – Алмати 8 січня тривають локальні бої.
На в'їздах і виїздах з населеного пункту люди в формі без розпізнавальних знаків встановлюють блокпости. Вони залучили до цього військові автомобілі, на яких є кулемети.
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Люди у формі без знаків
- Водночас біля моргу Алмати зібралися десятки людей, які по черзі заходять туди на впізнання. Мітингувальники відмовляються розмовляти з журналістами та просять їх не знімати.
- Приміщення охороняють особи у формі. Коли туди приїхала поліція на службовому автомобілі, невідомі навели на правоохоронців зброю і вимагали опустити автомати, ті підкорилися.
Після цього "охорона" моргу почала стріляти у повітря, а потім по асфальту та під ноги журналістам.
В Алмати тривають локальні бої / Фото з телеграм-каналу ЧТД
В Алмати продовжуються протести: дивіться відео
В Алмати тривають локальні бої: дивіться відео
У центрі Алмати чути постріли: дивіться відео
Протести у Казахстані: коротко
- Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.
- Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.
- Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.
- В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".