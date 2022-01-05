В Алмати захопили аеропорт: співробітників евакуюють

Аеропорт в Алмати захопили протестувальники. Наразі всіх співробітників евакуюють з будівлі.

Про захоплення аеропорту розповів блогер Алішер Єлікбаєв.

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Усі рейси скасовані

За словами Єлікбаєва, весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт. Стверджували, що літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі.

Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде,

– розповів блогер.

Сам він перебуває в готелі біля аеропорту. Чоловік мав вилетіти опівночі.

Що треба знати про протести в Казахстані

3 січня 2022 року в різних містах Казахстану почались протести. Люди вимагали зниження ціни на газ.

Запевнили, що вартість газу знизять, але демонстранти висунули нові вимоги.

На тлі протестів уряд пішов у відставку. Указ про це 5 січня підписав Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Попередньо відомо про понад 500 постраждалих та перших загиблих.

Окрім того, чиновники почали виїжджати з країни. Літаком нібито країну покинув зять Назарбаєва.

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