У Німеччині зростає недовіра та уряду та підтримка праворадикальної "Альтернативи для Німеччини", яка має симпатії до Росії. Це може суттєво позначитись на майбутніх регіональних виборах.

Про це 24 Каналу розповів старший аналітик Західного інституту м. Познань, Польща Віктор Савінок. Він зазначив, що тепер політикам "центристських" партій буде складніше тримати праворадикалів у ізоляції.

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Зростання "Альтернативи для Німеччини"

Попри те, що погляди членів AfD не є однорідними, частина їх справді їздить до Росії або ходять до російського посольства на "День перемоги" в компанії з Герхардом Шрьодером, якого Кремль раніше "купив" посадою в "Роснєфті". Саме голоси таких представників "Альтернативи для Німеччини" є найбільш гучними.

"Вони говорять, що політика санкцій (проти Росії – 24 Канал) є хибною, тому що вона б'є по німецькій економіці. Також вони називають санкції "економічною війною", оголошеною Заходом бідній Росії. З іншого боку, вони говорять про те, що збройний конфлікт в Україні не можливо вирішити військовим шляхом", – переказав партійні тези аналітик.

Цей наратив поділяють також і радикально ліві німецькі політики з партій "Лівиця" та новопосталого руху Сари Вагенкнехт. Ці три політичні сили здатні збирати на німецьких вулицях "невдоволених громадян", які протестують "за мир в усьому світі".

Скільки відсотків німців підтримують центристські партії Згідно опитувань, перемогу на наступних парламентських виборах здобудуть "Християнські демократи" із результатом у 30 відсотків. Соціал-демократична партія Олафа Шольца отримає 15 відсотків голосів, втративши близько 10% підтримки з часу обрання. Партнери по коаліції партії Шольца – "Зелені" та "Вільні демократи" – мають підтримку на рівні 14% та 5,4% виборців відповідно. Разом із двома найбільшими німецькими партіями це майже 60% німецького електорату. В цих умовах "Альтернатива для Німеччини" набирає 21,6% голосів, стаючи другою за популярністю партією в Німеччині. Підтримка "Лівиці" сягає 4%. Втім, із появою руху Сари Вагенкнехт, який відколовся від "Лівиці", ситуація може змінитися, адже прихильній до Росії політикині вже пророкують 14% голосів.

Які ризики несе посилення ультраправих

Основна частина електорату AfD мешкає на території колишньої "Східної Німеччини", яка до падіння Берлінського муру перебувала під контролем дружнього до СРСР режиму. У 2024 році в Саксонії, Бранденбурзі та Тюрингії відбуватимуться регіональні вибори, і "Альтернатива для Німеччини" може набрати на них близько 30% в кожній із земель.



Опитування щодо виборів до Європарламенту. Синім кольором позначено округи, де перемагає AfD / Wahlkreisprognose

"Це суттєвим чином утруднить формування правлячих коаліцій для партій "широкого центру". Відповідно, їм доведеться шукати креативних рішень для того, щоб утримати так званий "брандмауер" (стіну від пожежі – 24 Канал) від AfD та ізолювати її на рівні федеральних земель", – припустив Савінок.

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