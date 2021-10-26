Альтернатива "рускаму міру", – Кулеба про "Люблінський трикутник"

Дмитро Кулеба заявив "Люблінський трикутник" є важливим регіональним альянсом України. Саме він становить безпекову вісь на східному фланзі НАТО та є альтернативою "рускаму міру".

Кулеба прокоментував, чи є альянс втіленням ідеї Міжмор'я. Про це очільник МЗС заявив, відповідаючи на питання користувачів за тегом #запитайКулебу.

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Кулеба прокоментував питання щодо "Люблінського трикутника"

Люблінський трикутник – це важливий регіональний альянс України. По суті, він і є втіленням ідеї Міжмор'я, бо поєднує дружні держави між Балтійським і Чорним морями,

– заявив Кулеба.

Саме так він відповів на питання щодо співпраці України з Польщею та Литвою в рамках Люблінського трикутника та про "плани щодо його перетворення в Міжмор'я". Зокрема він "створює безпекову вісь на східному фланзі НАТО та альтернативу "рускому міру".

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