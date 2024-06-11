Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму

Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink для того, щоб завдавати ударів безпілотниками в акваторії окупованого Криму. Наразі тривають перемовини.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський під час конференції у Києві розповів, що найближчим часом "буде позитивний результат діалогу" щодо постачання альтернативи Starlink.

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Альтернатива Starlink є

Сухаревський не назвав альтернативу. Однак розповів, що для діалогу з постачальником створили цілу робочу групу.

Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі,

– сказав він.

Що передувало