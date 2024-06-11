Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму
Джерело:Інтерфакс-Україна
Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink для того, щоб завдавати ударів безпілотниками в акваторії окупованого Криму. Наразі тривають перемовини.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський під час конференції у Києві розповів, що найближчим часом "буде позитивний результат діалогу" щодо постачання альтернативи Starlink.
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Альтернатива Starlink є
Сухаревський не назвав альтернативу. Однак розповів, що для діалогу з постачальником створили цілу робочу групу.
Це питання вирішується, і створено цілу робочу групу щодо діалогу. Альтернатива є, діалог триває, і в найближчому майбутньому чекаємо на позитивний результат у цьому діалозі,
– сказав він.
Що передувало
- У вересні 2023 року видання CNN заявило, що Ілон Маск нібито таємно наказував своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого Криму, щоб перешкодити ЗСУ атакувати російський флот.
- Сам мільярдер цю інформацію заперечив. Він заявив, що прилади Starlink там вимкнені не були і компанія SpaceX "нічого не дезактивувала".
- Також відомо, що росіяни глушать Starlink. Зокрема під час наступу ворога у Харківській області бійці 125 окремої бригади ТРО втратили всі відеотрансляції, супутниковий інтернет через Starlink не працював.
- Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам The Washington Post, що в якийсь момент захисники залишилися повністю "сліпі".
- Тим часом Маск вперто стверджує, що окупантам нібито вдалось заглушити всі системи зв'язку, окрім Starlink.