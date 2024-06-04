Його група відзначилась жорстокістю: Лубінець розповів про автора відео знущань з полонених
Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських полонених. Омбудсмен наголошує, що це лише вершина айсберга, реакція міжнародної спільноти має бути гострішою.
На резонансних кадрах росіяни ведуть зв'язаних українських вояків лісом, а також б'ють їх щосили. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець констатував в ефірі телемарафону, що вдалось встановити особу автора відео, – інформує 24 Канал.
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Росія тероризує військовополонених
За словами Лубінця, нещодавнє відео, яке з'явилося у телеграм-каналах, є лише маленькою частиною зі всього об'єму свідчень порушення ворогом законів та звичаїв війни.
Щонайголовніше, Україна намагається знайти кожного російського військового злочинця. Зокрема, автором резонансного ролика є Кіпрін Алєксєй Леонідович.
Проводиться велика робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. Вдалось встановити автора відео. Це Кіпрін Алєксєй, який воює проти України з 2014 року,
– сказав омбудсмен.
За інформацією Лубінця, Кіпрін воює у складі угруповування "Русич". Воно неодноразово відзначалося жорстоким поводженням з військовополоненими.
Це не поодинокі випадки, це система, яка існує в російській армії. На жаль, ми бачимо, що майже всі наші військовополонені розповідають про випадки тортур, відсутності належних умов у полоні.
OSINT-група проєкту "Бджоли" публікувала більше даних про Кіпріна. Як зазначають розслідувачі:
- 02.04.1992 – дата народження російського військового;
- 780726406586 – індивідуальний податковий номер;
- Санкт-Петербург, вулиця Тамбасова, 24, квартира 59 – адреса.
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- Зафіксовано чимало фактів, коли Росія порушувала правила поводження з військовополоненими. Скажімо, страчувала українських військових. Лише упродовж зими 2023 і 2024 року Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених.
- Відповідні дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені під час конфліктів мають право на гуманне ставлення. Тероризуючи людей, Кремль вкотре засвідчує свою злочинну сутність та небажання виконувати міжнародне право.