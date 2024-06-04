Його група відзначилась жорстокістю: Лубінець розповів про автора відео знущань з полонених

Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських полонених. Омбудсмен наголошує, що це лише вершина айсберга, реакція міжнародної спільноти має бути гострішою.

На резонансних кадрах росіяни ведуть зв'язаних українських вояків лісом, а також б'ють їх щосили. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець констатував в ефірі телемарафону, що вдалось встановити особу автора відео, – інформує 24 Канал.

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Росія тероризує військовополонених

За словами Лубінця, нещодавнє відео, яке з'явилося у телеграм-каналах, є лише маленькою частиною зі всього об'єму свідчень порушення ворогом законів та звичаїв війни.

Щонайголовніше, Україна намагається знайти кожного російського військового злочинця. Зокрема, автором резонансного ролика є Кіпрін Алєксєй Леонідович.

Проводиться велика робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. Вдалось встановити автора відео. Це Кіпрін Алєксєй, який воює проти України з 2014 року,

– сказав омбудсмен.

За інформацією Лубінця, Кіпрін воює у складі угруповування "Русич". Воно неодноразово відзначалося жорстоким поводженням з військовополоненими.

Це не поодинокі випадки, це система, яка існує в російській армії. На жаль, ми бачимо, що майже всі наші військовополонені розповідають про випадки тортур, відсутності належних умов у полоні.

OSINT-група проєкту "Бджоли" публікувала більше даних про Кіпріна. Як зазначають розслідувачі:

02.04.1992 – дата народження російського військового;

780726406586 – індивідуальний податковий номер;

Санкт-Петербург, вулиця Тамбасова, 24, квартира 59 – адреса.

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Зафіксовано чимало фактів, коли Росія порушувала правила поводження з військовополоненими. Скажімо, страчувала українських військових. Лише упродовж зими 2023 і 2024 року Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених.

Відповідні дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені під час конфліктів мають право на гуманне ставлення. Тероризуючи людей, Кремль вкотре засвідчує свою злочинну сутність та небажання виконувати міжнародне право.

Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На відео загарбники застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.