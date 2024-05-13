Зеленський замінив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

У Службі зовнішньої розвідки відбулися кадрові зміни. Президент призначив генералу Олегу Іващенку нового заступника.

Указом Володимира Зеленського сьогодні було замінено першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

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Зміни в апараті розвідки

Так, глава держави звільнив з цієї посади Андрія Алєксєєнка. На його місце було призначено Олега Луговського.

Причина звільнення Алєксєєнка наразі невідома. У 2019 році він також кілька місяців був виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що наприкінці березня Зеленський призначив новим головою Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

У 2017 – 2019 роках він був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки, а у 2021 – першим заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Також є інформація, що в березні 2022 року Іващенка нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за участь у бойових діях. Також посадовець має орден Данила Галицького.

Пояснюючи призначення Іващенка, президент назвав його "фахівцем", який розуміє основну державну ціль, що стоїть перед Україною конкретно зараз.

Зазначимо, що колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка своєю чергою призначили секретарем РНБО замість Олексія Данілова. У Зеленського пояснили, цю кадрову ротацію потребою посилити певні напрямки роботи РНБО.

В Офісі президента зазначили, що глава держави очікує від Литвиненка більш об'ємного аналізу щодо того, як Україна має діяти в цій війні з погляду політичного обґрунтування та інформаційної стратегії. Передбачається, що діяльність Ради нацбезпеки з призначенням Литвиненка буде включати більше аналітичної складової.

На тлі наступу Росії змінено командувача ОТУВ "Харків"

За повідомленням джерел 24 Каналу, новим командувачем ОТУВ "Харків" став Михайло Драпатий. Він замінив Юрія Галушкіна. Зазначимо, що Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на нову посаду ще 11 травня.