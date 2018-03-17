Американка створює казкові фотографії за допомогою смартфона: дивовижні знімки
З появою сучасних гаджетів у світі мистецтва зародився новий термін – айфонографія. Митці завдяки мобільних телефонів iPhone створюють неймовірні знімки, якість яких не поступається тим, які зроблені на професійні фотоапарати.
Це твердження довела американка Меліса Вінсент, яка щодня на сторінці в Instagram дивує прихильників дивовижними сюрреалістичними фотографіями.
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За словами жінки, її творчість почалась у 2011 році після реєстрації в соціальній мережі Іnstagram. Однак по-справжньому Меліса Вінсент захопилась фотографією, коли ознайомилась з програмами для редагування знімків у iPhone. Відтак почала створювати перші незвичні пейзажі рідного штату Міссісіпі.
Метою моєї діяльності завжди було показати світу іншу сторону Міссісіпі. Я хочу, щоб ті, хто бачать мої фотографії, вирушили зі мною у віртуальну подорож в країну Оз,
– пояснила Меліса Вінсент.
37-річна жінка фотографує виключно на свій iPhone 6. За допомогою мобільних додатків американка створює неймовірні сюрреалістичні пейзажі, якими захоплюється весь світ.
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