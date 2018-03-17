Американка створює казкові фотографії за допомогою смартфона: дивовижні знімки

З появою сучасних гаджетів у світі мистецтва зародився новий термін – айфонографія. Митці завдяки мобільних телефонів iPhone створюють неймовірні знімки, якість яких не поступається тим, які зроблені на професійні фотоапарати.

Це твердження довела американка Меліса Вінсент, яка щодня на сторінці в Instagram дивує прихильників дивовижними сюрреалістичними фотографіями.

Читайте також: Фотограф показав Париж крізь інфрачервоний діапазон: казкові фото

За словами жінки, її творчість почалась у 2011 році після реєстрації в соціальній мережі Іnstagram. Однак по-справжньому Меліса Вінсент захопилась фотографією, коли ознайомилась з програмами для редагування знімків у iPhone. Відтак почала створювати перші незвичні пейзажі рідного штату Міссісіпі.

Метою моєї діяльності завжди було показати світу іншу сторону Міссісіпі. Я хочу, щоб ті, хто бачать мої фотографії, вирушили зі мною у віртуальну подорож в країну Оз,

– пояснила Меліса Вінсент.

37-річна жінка фотографує виключно на свій iPhone 6. За допомогою мобільних додатків американка створює неймовірні сюрреалістичні пейзажі, якими захоплюється весь світ.