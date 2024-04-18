Цей тиждень надзвичайно важливий, – в ОП сказали, чого чекати Україні

За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, нині "критично важливо" надати летальну допомогу Україні. Він додав, краще "послати в Україну кулі, аніж американських хлопців". Пакети допомоги українській державі та Ізраїлю планують винести на голосування 20 квітня. Тим часом в Офісі Президента України переконані, що за допомогу проголосують у будь-якому випадку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що зміна риторики Джонсона свідчить про розуміння, що таке репутаційні втрати, яких зазнають Сполучені Штати Америки, якщо залишать Україну сам на сам з Росією. Він додав, що це дуже добра ознака. Зазначимо, що спікер Палати представників США наголосив, що Путін може "маршувати Європою", якщо йому це дозволять зробити.

До теми Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

У лютому Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу. Проєкт документа передбачає понад 95 мільярдів доларів для трьох країн – України, Ізраїлю і Тайваню. Понад 60 мільярдів з них – призначалося для України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував цей законопроєкт і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування.

"Я вважаю, що все ж таки за допомогу в будь-якому випадку проголосують. Цього тижня для нас є декілька важливих складових, які абсолютно точно змінюють розуміння і війни в Україні, й що таке Росія, і чому вона має однозначно програти війну", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що передусім – це атака Ірану на Ізраїль. Вона довела, що технологічна перевага країн Заходу є фундаментальною. Тобто небо можна закрити, а гуманітарну катастрофу, яка 17 квітня була у Чернігові, а 18 – у Дніпрі, можна зупинити. На цьому тлі, вважає Подоляк, є очевидна зміна риторики глобального медійного та експертного середовища.

Росія 17 квітня вдарила ракетами по Чернігову. Унаслідок цього загинуло 18 людей, ще 78 – поранені. 18 квітня окупанти атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та підприємство. Постраждало двоє чоловіків.

"Чому Ізраїль можна закрити – і це справедливо, ба більше, можна "обнулити" репутацію Ірану? Адже нині Іран виглядає нікчемно. Тоді питання, чому не можна остаточну "обнулити" репутацію Росії? Тому що це зовсім не виглядає так, що Росія є "непереможною країною", з якою треба боятись йти на конфлікт, яку треба слухати, піддаватися її шантажу тощо", – сказав радник голови ОПУ.

Для цього, переконаний Михайло Подоляк, треба зробити три речі. По-перше, усвідомити, що технологічно закрити небо над Україною можна. Це суттєво впливатиме на перебіг війни. Тобто так не буде геноцидного компонента і Росія не матиме аргументів для продовження додаткового шантажу.

По-друге, зауважив радник голови ОПУ, не може бути такого, що країна-лідер як США відходить у сторону й говорить, що "60 мільярдів – це дуже дорого, щоб допомогти виграти війну проти Росії". Тож, мовляв, "ми будемо краще дивитись, як їх вбивають". Це виглядало б дивно з репутаційного боку.

Абсолютно зрозуміло, що США підуть на виділення допомоги. По-третє, абсолютно не має сенсу більше звертати увагу на потуги таких країн як Іран, Росія, які говорять, що "зараз почнуть Третю світову війну й всіх поставлять на коліна". Ні, вони технологічно вкрай відсталі,

– наголосив Подоляк.

Війна технологіями

Іран та Росія мають велику кількість ресурсу. Утім, проти цього можна працювати не людьми. Мовиться про пакет допомоги. Проти відсталої країни, яка використовує людей, треба воювати технологіями. Країні-агресорці байдуже на своїх людей, однак Україна має використовувати технології.

Зокрема, далекобійну зброю, ракети до HIMARS, ракети ATACMS та системи протиракетної оборони. А також - тактичну авіацію, дрони та снаряди у великій кількості. Саме технології дозволять на великій відстані знищувати увесь примітивний ресурс росіян.

"Мені здається, що суттєва зміна диспозиції в глобальному політичному просторі явно відбувається. Трошки треба дотиснути. Президент України активно пробує це зробити", – сказав радник голови ОПУ.

Пасивний захист

Дивіться повне інтерв'ю радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка на ютубі 24 Каналу о 18:00. Не пропустіть!

Володимир Зеленський ініціював засідання Ради Україна – НАТО. За словами Михайла Подоляка, глава держави хоче поставити питання, як так відбувається, що технологічно є інструменти, які дозволяють закрити цивільне населення, однак Україна не може їх використовувати.

Атака Ірану на Ізраїль показала, що є системи пасивного захисту повітряного простору над територією країни, а не атаки території агресора. Україна ж просить організувати принаймні пасивний захист, аби не страждали цивільні. А усе, що стосується необхідності знищити військові спроможності Росії, то українська держава, наголошує радник голови ОПУ, сама з цим впорається, якщо буде відповідний комплект зброї.

Мені здається, що диспозиція України сьогодні ідеально вкладається в концепцію справедливого миру. Заяви Джонсона говорять про те, що треба все ж таки не ховатись від проблематики, яка є. Вона звучить так: або домінують правила й демократії, або домінують автаркії та позиція сили,

– сказав Михайло Подоляк.

Американська допомога для України: що відомо