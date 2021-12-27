Американська повітряна розвідка моніторить ситуацію на Донбасі та Приазов'ї

27 грудня 2021 , 19:50
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Джерело:

"Мілітарний"

Повітряна розвідка США моніторить ситуацію на Донбасі та Приазов'ї. Зокрема за ситуацією спостерігає літак-розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint.

Інформація про це з'явилась у твітері 360°Radar. Зокрема мовиться про патрулювання 27 грудня.

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Літак-розвідник США моніторить ситуацію в Україні

Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint рано вранці (27 грудня – 24 канал) піднявся у повітря з авіабази Ханья, що на грецькому острові Крит у Середземному морі,
– мовиться у повідомленні. 

Згодом він отримав дозаправлення над Чорним морем та орієнтовно 9 годині приступив до моніторингового польоту над Україною.


Літак-розвідник США моніторить ситуацію в Україні / твітер 360°Radar

Американський розвідник літав за маршрутом Миколаїв – Мелітополь – Краматорськ – Ізюм – Полтава.

Видання "Думская" написало що:

  • о 3 годині ночі 27 грудня з британської авіабази Мілденхолл вилетів заправник KC-135 Stratotanker США, щоб вирушити в Україну;
  • згодом з авіабази Ханья, що на Криті, злетів стратегічний американський розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint.

Зустріч розвідника із заправником відбулася орієнтовно о 8 години ранку, RC-135V прийняв від Stratotanker кілька десятків тонн гасу, щоб забезпечити тривале перебування в небі в районі українського Донбасу та Приазов'я,
– мовиться у повідомленні.  


Заправник KC-135 Stratotanker вилетів з авіабази та вирушив в Україну / Фото з Flightradar24


Розвідник Boeing RC-135V вирушив в Україну / Фото з Flightradar24
 

Зверніть увагу! Boeing RC-135 – це великі розвідувальні літаки, що використовують Повітряні сили Штатів та Великої Британії, щоб збирати, обробляти та передавати розвідувальні дані.

 

Коротко про ситуацію через дії Росії на кордонах України

  • Американська преса наприкінці жовтня повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Згодом українська розвідка повідомила, що Кремль може напасти в січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце". 
  • Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним. Останній висунув умову нерозширення НАТО на Схід. Фактично вимога стосується гарантій щодо невступу України в Альянс.
  • Проте президент США заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.
  • Станом на 25 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України перебуває до 104 тисяч російських військових. Політик пояснив, що головна мета Путіна – знищення України, проте наразі ризику вторгнення російських військ до України майже немає. 

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Автор: Діана Квасневська