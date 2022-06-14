Американська розвідка передаватиме Україні інформацію для завдання ударів з РСЗВ

Сполучені штати будуть надавати Україні розвідувальні дані для покращення ефективності завдання удару. Передусім мовиться про точки, по яких будуть бити реактивні системи залпового вогню, які нам надають партнери.

Про це стало відомо 14 червня. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.

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ЗСУ самі обиратимуть, куди бити РСЗВ

Представник Пентагону акцентував на тому, що при використанні американських РСЗВ не потрібно витрачали багато весь боєкомплект. Адже нам постачають боєприпаси великої потужності й із дуже великою точністю. Застосування таких систем дозволить завдати шкоди, яка співвідносна з ударами літаків.

Тобто можна зробити багато за рахунок невеликого числа. Не потрібно багато таких боєприпасів, щоб досягти суттєвого впливу. І ми надамо українцям те, що їм необхідно, для завдання ударів по цілях,

– сказав Кол.

За його словами, нашим воїнам допомагатимуть вразити цілі, які ЗСУ обиратимуть самі. Проте також посадовець акцентував, що США не надаватимуть координати й інші дані про об'єкти на території Росії, куди б могли долетіти ракети.

Транш систем HIMARS вже почався

Заступник голови Міноборони наших партнерів нагадав, що США оголосили наприкінці травня про виділення Україні перших чотирьох комплексів РСЗВ. Мовиться про машини змонтовані на колісному шасі HIMARS – High Mobility Artillery Rocket Systems.

"Ми надали початковий транш систем HIMARS, українці завершують підготовку на них прямо зараз. Очікуємо, що ці системи незабаром опиняться в бою", – наголосив Колін Кол. Він зазначив, що постачання цієї бойової техніки буде продовжуватися. Адже зараз лише початок постачань.

Ленд-ліз лише починається для України

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 14 розповів наскільки вагомою буде підтримка США для України. Експерт в ефірі 24 канал зазначив, що ленд-ліз зараз лише на стадії підготовчих процедур.

Він зазначив, що кілька одиниць нових РСЗВ поки не зможуть переломити ситуацію на фронті. Проте, якщо їх буде вже 24 одиниці, то вони можуть почати суттєво змінювати ситуацію.

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