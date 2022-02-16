Американський безпілотник 18 годин без перерви моніторить ситуацію на кордонах України

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією поблизу кордонів України. Їхній розвідувальний безпілотник вже понад 18 годин моніторить простір.

Такі дії США свідчать про намагання своєчасно виявити будь-які військові загрози. Про це інформує InformNapalm, посилаючись на дані сайту для відстежування польотів Flightradar24.

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Американський стратегічний розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk вже понад 18 годин моніторить простір біля кордонів України,

– повідомляють волонтери.

Водночас вони зазначають, що загалом безпілотний літальний апарат США може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18 000 метрів та "бачить" на глибину до 300 кілометрів.



Безпілотник США 18 годин моніторить ситуацію на кордонах України / Фото InformNapalm

Літаки-розвідники США над Україною

У небі над Україною 13 лютого помітили американський літак-розвідник, який рухався на Схід.

Boeing RC-135V Rivet Joint з реєстраційним номером 64-14844 пролітав на висоті 9 500 метрів.

Судна Військово-повітряних сил США у небі над Україною бачили й раніше. Наприклад, наприкінці січня 2022 року. Тоді літак також прямував у бік лінії розмежування на Донбасі.

Текст публікації InformNapalm:

"Волонтери InformNapalm відмічають, що американський стратегічний розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk вже понад 18 годин моніторить простір біля кордонів України (Загалом БПЛА може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18000 метрів та "бачить" на глибину до 300 кілометрів).

Наші союзники з США піклуються, щоб пес Путін не зірвався з ціпка та щоб своєчасно виявити всі військові загрози. Це дуже зворушливо".