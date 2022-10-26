Уникнути зіткнення не вийде: що відомо про невидимий для російських радарів ЗРК Stormer

У перекладі ЗРК Stormer HVM "High Velosity Missiles" означає високошвидкісні ракети. Саме таку допомогу в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали для боротьби з російськими окупантами.

Цей ЗРК захищає сьогодні небо над головами наших військових і може збивати російські дрони, ракети й навіть літаки. А ще – він невидимий для російських радарів. Тому зі своїм головним завданням, а це прикриття від засобів повітряного нападу та засобів розвідки – він справляється відмінно.

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Чим начинений ЗРК Stormer

Stormer використовують для прикриття з повітря у ближній зоні. А на озброєння британської армії цей ЗРК став у 1997-му році. Базою слугує британський бронетранспортер FV4333 Stormer, його розробила компанія Alvis plc.

Вони придумали доволі непогану конструкцію. У передньому відсіку дизельний двигун на 250 кінських сил. Попри те, що сама машина важить майже 14 тонн, він розганяє її до 84-х кілометрів на годину. І при цьому запас ходу досягає 600 кілометрів. Екіпаж складає троє людей. Це те, що треба знати про колеса.



Зенітно-ракетний комплекс Stormer / Скриншот з відео

Тепер заглянемо що стоїть згори. А на даху Stormer змонтована спеціальна поворотна пускова установка для восьми ракет Starstreak. Разом це просто смертельна суміш для окупантів. Біля пускової установки, всередині кормового відсіку корпусу є відділ, де можна зберігати ще 12 ракет.

Є також панорамний приціл з тепловізійним каналом, а крім цього – система попередження про повітряну загрозу, яка розпізнає цілі та може класифікувати їх по пріоритетності. Stormer може виявляти повітряні цілі з відстані у 18 кілометрів, а гелікоптери – з восьми.

При цьому, від захоплення мішені до запуску ракети минає менше ніж 5 секунд. Для порівняння – Гепарду для проведення обрахунків треба до 30 секунд.

Уникнути зіткнення не вийде: що відомо про ракети до ЗРК

Тепер що стосується самої ракети та механізмів запуску. Оскільки Stormer не має радіолокаційної станції – він нічого не випромінює. А це означає, що бортові системи попередження про загрозу на ворожих літаках не попередять пілота. Саме тому Stormer називають невидимкою.

Єдиний шанс для ворожого пілота на порятунок – це встигнути катапультуватися. Наведення на ціль Stormer здійснює у напівавтоматичному режимі за допомогою лазерного променя. А щодо ракети, то вона може вразити об'єкт на максимальній висоті в 7 кілометрів. Відстань – аналогічна.

От тільки уникнути зіткнення з ракетою у ворога не вийде. По-перше – пілот не знатиме про випущений по ньому снаряд. По-друге – після запуску ракета летить зі швидкістю більше кілометра на секунду. Немає шансу навіть зманеврувати.



ЗРК Stormer / Скриншот з відео

Окрім однієї осколково-фугасної бойової частини Starstreak мають три вольфрамові дротики, які формують собою стіну і при влучанні просто проривають броню. От такою зброєю сьогодні воюють ЗСУ. Все в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, які допомагають Збройним Силам зібрати найунікальніший арсенал зброї у світі.

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До слова, сам Starstreak розроблений у трьох варіантах. Переносний ЗРК – SL. На основі легкої багатозарядної пускової установки – LML. І от власне на базі Stormer.

Останній варіант призначений для забезпечення протиповітряною обороною бронетанкових частин. Однак у всіх варіантах одна ракета – єдина. Комплекс має інфрачервону пасивну систему виявлення та супроводу цілей.



Зенітно-ракетний комплекс Stormer / Скриншот з відео

Висока швидкість ракети і її точність дозволяють збивати навіть безпілотники ворога. Одразу після запуску ракета долає свою максимальну відтань менше ніж за 6 секунд.

Системі наведення не перешкоджають навіть радіолокаційні установки

Крім того, комплекс має дуже надійну систему наведення. Їй не можуть перешкодити ні теплові пастки, ні навіть радіолокаційні установки. Це означає, що після запуску ракета гарантовано влучить в ціль.

Єдине, що може якось вплинути на наведення – це датчики лазерного випромінювання. Такі стоять на російських вертольотах К-52. Однак це вже питання до операторів. Все ж таки, К-52 успішно приземляють і зі Стугни.

Що відомо про зенітно-ракетний комплекс Stormer: дивіться відео

Такі системи як Stormer – це грізна зброя в умілих руках. Відколи вони з'явилися в ЗСУ, польотів ворожої авіації звичайно ж поменшало. Наші захисники й захисниці довели, що можуть, вміють і хочуть опановувати нову потужну техніку.

Частину таких систем ЗСУ вже отримали. Залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками таких комплексів побільшає. Адже вони безумовно наближують і пришвидшують перемогу України над російськими окупантами.