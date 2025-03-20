Американці сказали, що Росія хоче завершити війну: Зеленський пояснив, яким має бути ceasefire

Володимир Зеленський перебуває у Норвегії, де поспілкувався з пресою. Він висловився про припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського 20 березня.

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Що сказав Зеленський про припинення вогню: коротка хронологія домовленостей про ceasefire

Першою темою, якої торкнулися журналісти, було припинення вогню. Президента попросили відповісти, коли воно може настати і що, власне, означає обмежене припинення вогню. Адже у Вашингтоні та Москві, судячи з усього, вкладають різне значення у цей термін. І, звісно, запитали, які об'єкти входять в умовний список тих, по яких не можна бити, – тільки енергетика, тільки цивільна інфраструктура чи і те, і те.

Зеленський уточнив: говоритиме тільки про те, що чув від американської сторони і про що Україна домовлялася зі США до контактів американців з росіянами. А також про те, про що говорив із Трампом 19 березня.

Ми запропонували з самого початку припинення вогню в небі та на морі, тому що це не так складно контролювати. Це був перший крок, бо ми не вірили, що росіяни погодяться.

Україна не вірила, що Росія хоче миру. Проте США почали запевняти, що це не так і що Москва хоче завершити війну. На зустрічі в Джидді США запропонували повне припинення вогню. Переговорна команда від України зв'язалася із Зеленським, щоб порадитися щодо зміни адженди. Президент одразу погодився і назвав цю зустріч однією з найбільш продуктивних.

Утім, після зустрічі команд США та Росії стався крок назад – сторони повернулися до часткового перемир'я.

Із Трампом 19 березня Зеленський обговорив припинення вогню задля безпеки енергосистем обох країн. Ідеться про домовленість не бити по енергетиці України та Росії, а також по іншій цивільній інфраструктурі. Останні слова Зеленський особливо підкреслив, оскільки Київ обіцяв підготувати список об'єктів, які вважає цивільною інфраструктурою.

В цей же час Росія активно завдає ударів по залізниці, лікарнях, житлових будинках українців. 19 березня окупанти масовано атакували Кропивницький, а на Куп'янськ скинули понад 30 КАБів.

У понеділок у Саудівській Аравії технічні команди обговорять ці моменти. Поки не ясно, чи спершу зустрінуться Україна та США, а потім США та Росія, чи це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.