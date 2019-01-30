АМКУ визнав УЗ монополією і порадив створити незалежний регулятор для формування з/д тарифів

Інфраструктура залізничного транспорту законодавчо закріплена за АТ "Укрзалізниця", на ринку надання в користування залізничного транспорту АТ "Укрзалізниця" є суб'єктом природної монополії.

Про це сказано у звіті антимонопольного комітету України (АМКУ) за результатами дослідження ринку перевезень вантажів залізничним транспортом за 2017-2018 роки.

При цьому, АМКУ дав пропозиції щодо розвитку конкуренції на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом. Так, одним з кроків, на думку, АМКУ, має стати створення незалежного регулятора для регулювання тарифів на з/д перевезення.

"З метою розвитку конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України пропонує Кабінету міністрів України створити незалежний регулятор у галузі транспорту, зокрема залізничного", – сказано в документі.

Крім того, АМКУ пропонує розробити і внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про залізничний транспорт", положення якого будуть сприяти впровадженню конкурентних умов на ринках залізничних перевезень.

"Зокрема, передбачати виділення оператора інфраструктури, розмежування надання послуг вантажних і пасажирських перевезень, лібералізацію ринку надання послуг вантажних магістральних локомотивів тощо", – говориться в звіті АМКУ.

Також АМКУ рекомендував розділити колійне господарство (шляху, інфраструктура) та бізнес перевезення, зокрема, допустити приватні локомотиви, щоб виключити вплив на інших учасників ринку вантажоперевезень.