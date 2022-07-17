Катастрофа українського Ан-12 у Греції: все, що відомо про падіння літака

У ніч проти 17 липня на півночі Греції розбився український вантажний літак Ан-12. Він прямував за маршрутом Сербія – Йорданія – Бангладеш.

24 канал спробував зібрати про катастрофу все, що відомо, в одному матеріалі. Про причини та обставини авіатрощі – читайте далі.

До теми У Греції розбився український вантажний літак Ан-12, що перевозив боєкомплект, – ЗМІ

Літак впав на півночі Греції

Першими про падіння літака повідомили грецькі ЗМІ. Вони попередньо повідомили, що Ан-12 перевозив боєкомлект або якісь небезпечні речовини з Сербії до Йорданії. Трагедія сталась біля підніжжя гори Пангей, неподалік від місця катастрофи розташоване село Палеохорі. Повітряне судно розбилось на полі з кукурудзою.

За інформацією, яку передали рятувальники, жодних ознак того, що хтось врятувався, на місці катастрофи не було.

Пілот встиг попередити про проблеми

Пілот встиг попередити про неполадки. Він навіть запросив аварійну посадку у аеропорту Кавали, розвернув судно та долетіти туди не встиг. Грецькі рятувальники кажуть: швидше за все, відмовив один із двигунів і літак загорівся.

Літак розбився біля гори Пангей / Місце на карті:

Вантажний літак розбився в Греції / Дивіться відео катастрофи:

Літак здійснював комерційний транспортний рейс

Ан-12 здійснював комерційний транспортний рейс і прямував з Сербії до Йорданії. Місцевий житель Гіоргос Архонтопулос каже, що бачив, як у небі горів літак. Упав він всього за 17 кілометрів від домівки грека.

Судно летіло повільно. Протягом 20 хвилин всі бачили полум'я у двигуні. Коли він пройшов гору Пангей, було видно спалах. Мешканці чули вибухи протягом години,

– розповів чоловік.

Ан-12 належав українській компанії Meridian Air Cargo. У попередні дні він виконував рейси. У попередні дні судно багато літало Європою, а 16 липня прибув до сербського Ниша.

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Перевізник підтвердив загибель екіпажу

Вже вранці 17 липня авіаперевізник Meridian Air Cargo підтвердив катастрофу та загибель 8 членів екіпажу. Офіційно жодних деталей щодо самого вантажу не повідомили, кажуть, що їх уточнюють.

Що кажуть про вантаж у Греції

Тим часом грецькі ЗМІ пишуть, що літак міг перевозити якісь небезпечні вибухові або токсичні речовини. Адже після катастрофи місцевих жителів попросили зачинити вікно. Також ближче, аніж за кілометр до місця падіння не підпускали журналістів.

Для рідних екіпажу працює "гаряча лінія"

В МЗС України наголосили, що на базі консульства в Салоніках створили оперативний штаб. На місце катастрофи вже виїхали українські консули, які перебувають постійно на зв'язку з грецькими рятувальниками та правоохоронцями.

Катастрофу прокоментувало Міноборони Сербії

МЗС повідомило про "гарячу лінію" для родичів екіпажу: +38 044 238 1588.

На авіатрощу відреагувало і Міністерство оборони Сербії. Його глава Небойша Стефанович розповів, що Ан-12 перевозив "оборонний вантаж". Мовиться про 11,5 тонн "продукції сербського виробництва", яку замовило Міністерство оборони Бангладеш.

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Під час рейсу мали бути кілька технічних посадок в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а кінцевим пунктом була Дакка. Стефанович запевнив: на перевезення були всі необхідні міжнародні дозволи.

Дивіться у відео – про падіння українського літака в Греції: