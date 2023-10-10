Вбивці за штурвалом: аналітики викрили російських пілотів, які бомбардують Україну з Енгельса
Джерело:Molfar
Російські військові атакують Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, які обслуговують на авіабазі "Енгельс-2". Аналітикам вдалося ідентифікував російських військових з авіабази "Енгельс-2", які причетні до воєнних злочинів в Україні.
Авіабаза "Енгельс-2" в Саратовській області – одна з найбільших у Росії. Аналітики Molfar ідентифікували 75 працівник авіабази.
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Аналітики ідентифікували 75 працівник авіабази "Енгельс-2"
Серед них полковники, начальники штабу, льотчики та механіки, які відповідальні за смерті українців, сотні зруйнованих будинків і дні без електропостачання.
Російські військові, яких ідентифікували аналітики, відповідальні за запуск ракет по цивільних об'єктах та будинках мирного населення України, що є порушенням Гаазької конвенції про закони і звичаї війни.
Як відомо, Росія випускає по Україні з літаків Ту-95 смертоносні ракети типу Х-101/Х-555/Х-55.
У реєстрі, який створили аналітики Molfar, відразу 7 пілотів літаків Ту-95:
- Печкарьов Олексій Геннадійович (пілот, майор)
- Євстіфєєв Ілля Олександрович (пілот, майор)
- Стєгачьов Олег Сергійович (пілот, майор)
- Сидоров Роман Ігорович (другий пілот, капітан)
- Дорофєєв Іван Федорович (пілот, майор)
- Єсауленко Микола Сергійович (пілот, помічник командира польотів ТУ-95мс, лейтенант)
- Кабанов Андрій Вікторович (пілот, майор)
Повний реєстр російських військових, які працюють на авіабазі "Енгельс-2", доступний за цим посиланням.
Реєстр російських військових, які працюють на авіабазі "Енгельс-2" / Фото Molfar
Україна атакувала військовий аеродром в Енгельсі
У грудні 2022 року російські військові аеродроми опинилися під атакою України. Мовиться як про "Енгельс", так і "Дягілєво", де розташовувалися винищувачі Росії.
Удари по російських літаках були завдані за допомогою дронів радянського виробництва Ту-141 "Стриж". Українські військові модернізували дрони та встановили вибухівку.
Унаслідок атаки в Енгельсі було пошкоджено 2 літаки Ту-95. Ураження російських літаків на авіабазі "Енгельс" підтвердили супутникові знімки.
На аеродромі "Дягілєво" під час атаки українські військові уразили Ту-95 та Ту-22М3.