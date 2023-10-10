Вбивці за штурвалом: аналітики викрили російських пілотів, які бомбардують Україну з Енгельса

Російські військові атакують Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, які обслуговують на авіабазі "Енгельс-2". Аналітикам вдалося ідентифікував російських військових з авіабази "Енгельс-2", які причетні до воєнних злочинів в Україні.

Авіабаза "Енгельс-2" в Саратовській області – одна з найбільших у Росії. Аналітики Molfar ідентифікували 75 працівник авіабази.

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Аналітики ідентифікували 75 працівник авіабази "Енгельс-2"

Серед них полковники, начальники штабу, льотчики та механіки, які відповідальні за смерті українців, сотні зруйнованих будинків і дні без електропостачання.

Російські військові, яких ідентифікували аналітики, відповідальні за запуск ракет по цивільних об'єктах та будинках мирного населення України, що є порушенням Гаазької конвенції про закони і звичаї війни.

Як відомо, Росія випускає по Україні з літаків Ту-95 смертоносні ракети типу Х-101/Х-555/Х-55.

У реєстрі, який створили аналітики Molfar, відразу 7 пілотів літаків Ту-95:

Печкарьов Олексій Геннадійович (пілот, майор)

Євстіфєєв Ілля Олександрович (пілот, майор)

Стєгачьов Олег Сергійович (пілот, майор)

Сидоров Роман Ігорович (другий пілот, капітан)

Дорофєєв Іван Федорович (пілот, майор)

Єсауленко Микола Сергійович (пілот, помічник командира польотів ТУ-95мс, лейтенант)

Кабанов Андрій Вікторович (пілот, майор)

Повний реєстр російських військових, які працюють на авіабазі "Енгельс-2", доступний за цим посиланням.



Реєстр російських військових, які працюють на авіабазі "Енгельс-2" / Фото Molfar

Україна атакувала військовий аеродром в Енгельсі

У грудні 2022 року російські військові аеродроми опинилися під атакою України. Мовиться як про "Енгельс", так і "Дягілєво", де розташовувалися винищувачі Росії.

Удари по російських літаках були завдані за допомогою дронів радянського виробництва Ту-141 "Стриж". Українські військові модернізували дрони та встановили вибухівку.

Унаслідок атаки в Енгельсі було пошкоджено 2 літаки Ту-95. Ураження російських літаків на авіабазі "Енгельс" підтвердили супутникові знімки.

На аеродромі "Дягілєво" під час атаки українські військові уразили Ту-95 та Ту-22М3.