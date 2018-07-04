Аналітики Банку Америки попередили про повторення світової кризи 1998 року

Економічна криза наближається. В одному з найбільших банків США – Банку Америки – прогнозують, що на світовому фондовому ринку може трапиться повторення економічної кризи кінця дев'яностих років.

Про це пише Bloomberg.

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Фахівці переконують, що тренди на світових ринках схожі з картиною глобальної економіки кінця дев'яностих. Тоді в Азії сталася світова економічна криза, а в Росії – дефолт.

За даними банку, ринки руйнуються під тиском сильного долара, у той час як акції високотехнологічних компаній підіймаються вгору.

Стійке зростання в США, згладжування кривої дохідності облігацій, скорочуються ринки країн, що розвиваються, – все це схоже на відлуння подій 20-річної давності,

– зазначив інвестиційний аналітик Банку Америки (Bank of America) Майкл Хартнетт.

У 90-х долар суттєво зміцнився. За три роки з початку десятиліття він подорожчав на 25%. Ринки також на той момент були на спаді. Зараз же, наголошують у банку, ринок облігацій країн знижується, досягаючи мінімуму з часу світової фінансової кризи.

Проте у Bloomberg підкреслили, що загальне становище світового фондового ринку викликане й іншими факторами. Зниження вартості валют країн є відносним і відбувається на тлі посилення позиції США. Разом з тим, до 2020 року очікують, що зростання економіки країн Азії складе 6%.