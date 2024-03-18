Аналізує й хоче вирішити проблеми: чи може Росія підвищити живучість кораблів після заяви Шойгу

Аналітики ISW заявили, що Росія намагається посилити захист кораблів Чорноморського флоту від українських ударів. У Військово-морських силах України розповіли, що роблять окупанти.

Адже глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту та наказав підвищувати "живучість кораблів". Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону, що в навчальних центрах мають бути полігони тренування боротьби за живучість, пише 24 Канал.

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Що в ЗСУ кажуть про те, як Росія може захищати Чорноморський флот

Речник Військово-морських сил ЗСУ розповів, що окупанти повинні тренувати щодо цього моряків ще в процесі їхньої підготовки.

Що стосується відпрацювання елементів у морі, то звісно вони зараз фактично припинили виходи в море з моменту знищення патрульного корабля "Сергій Котов". Проте – так, звісно, ворог завжди намагається адаптуватись, завжди намагається якось знайти вихід з тієї ситуації, яка складається, аналізує свої проблеми,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Він додав, що у російських окупантів, мабуть, є розуміння, чому вони не можуть впоратись з тими загрозами, які є.

"Скоріш за все, вони будуть намагатись вирішити ці проблеми, намагатись посилити захист своїх кораблів. Тому що навіть, якщо подивитись відео спроб відбиття росіянами дронів, коли вони атакували один з великих десантних кораблів, то можемо помітити – вони застосовують стрілецьку зброю – фактично ручні кулемети, автомати. Тому що при такій відстані такі цілі цей корабель бортовим озброєнням відбити не може, бо побудований ще за часів СРСР. Не було тоді таких загроз", – пояснив речник.

За його словами, ворожої присутності в морі фактично немає.

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