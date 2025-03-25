16-річну Анастасію Парфенову, яка зникла в Одесі 11 днів тому, знайшли мертвою на Львівщині

13 березня 16-річна Анастасія Парфенова вранці пішла з дому в Одесі і не повернулася. Майже через два тижні пошуків дівчину знайшли мертвою на території Львівської області.

Про зникнення доньки матір дівчинки повідомила поліцію лише вночі 22 березня, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Удар по Сумах: чому постраждало так багато дітей, і в якому вони стані

Анастасію знайшли мертвою

24 березня стало відомо, що тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини. За даними ZAXID.NET, тіло знайшли в полі у Львівському районі. Попередньо, воно не містить ознаки насильницької смерті.

Наразі у рамках розслідування тіло неповнолітньої скеровано на експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 8 березня знайшли мертвим неповнолітнього хлопчика, який зник двома днями раніше. Також нещодавно у міському озері Івано-Франківська рибалки виявили тіло чоловіка. Виявилося, що воно належить військовому і шеф-кухарю Артему Падалці, який вважався зниклим безвісти 3 місяці.