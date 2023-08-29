"Слуга" Гунько, який отримав 85 тисяч хабаря, залишаєься під вартою: суд відхилив його апеляцію

Народного депутата від "Слуги народу" викрили на хабарництві. Він намагався оскаржити рішення суду про запобіжний захід, однак нічого не вийшло.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку. Його звинувачують в отриманні хабаря.

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Рішення залишили без змін

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги.

29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави,

– мовиться в повідомленні.

Рішення набрало чинності з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню.

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