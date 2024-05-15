Розкол почався: чому російські генерали незадоволені новим міністром

У Росії відбулася низка кадрових змін. Свої посади втратили одні з найвідданіших "друзів" російського диктатора – голова міноборони Сєргєй Шойгу та секретар радбезу Ніколай Патрушев.

Серед військових не всі підтримали такі перестановки в уряді. Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що серед незадоволених велика кількість людей з генеральськими погонами.

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Чому нового міністра не сприймають військові

"Розкол путінських еліт почався давно й він успішно триває. Мені дуже подобається те, що відбувається навколо міністерства оборони, бо там зараз загострення з боку воєнних. Вони вже "приклеїли" кілька "ярликів" своєму начальнику. Його обзивають бухгалтером і рахівником", – розповів Ростислав Мурзагулов.

Такі насмішки зрозумілі, адже новим міністром оборони став економіст Андрєй Бєлоусов, який ніколи не мав стосунку до військової справи. Важко уявити, як людина, яка постійно сиділа у кабінетах, справлятиметься з такими завданнями. Особливо, якщо у його підпорядкуванні тисячі невгамовних людей з генеральськими погонами. Незрозуміло, як Бєлоусов дасть цьому раду.

Наприклад, стоять 300 бронетранспортерів. Щодня на їхнє обслуговування якийсь генерал списує мільйони рублів. Як Бєлоусов перевірить, чи справді змащували маслом ці машини. Тому, думаю, розкрадання у російській армії продовжаться далі з великим успіхом,

– зауважив громадський діяч.

Цілком ймовірно, що нового очільника міноборони дуже швидко зненавидять, бо він намагатиметься зупинити розкрадання, але це йому не вдасться. Тому всі далі називатимуть його "бухгалтером" і не виконуватимуть його накази. Можна припустити, що кар'єра Бєлоусова на новій посаді буде досить короткою, а розкол серед еліт тільки розширюватиметься.

Ймовірно, розкол буде й серед молодих російських військових, які не хочуть сидіти на лаві підсудних. Вони мали змогу їздити за кордон, бачити інше житті та ще не перейнялися духом "русского міра", як їхні старші колеги.

Призначення економіста на посаду голови міноборони означає, що Росія повністю перебудовується на військову економіку. Це точно не сподобається всім, навіть тим, хто зараз при владі. Адже не всі заробляли на війні, багато хто хотів, щоб все це нарешті закінчилося,

– підсумував Мурзагулов.

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