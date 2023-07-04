"Молилися, щоб з'явився у мережі": під Бахмутом загинув львівський ресторатор Андрій Гудима

У боях під Бахмутом загинув відомий львівський ресторатор, бренд-шеф і блогер Андрій Гудима. Він боронив країну від ворога у лавах ЗСУ.

Про загибель Гудими у мережі повідомила його колишня дружина. Зв'язок із захисником обірвався 2 липня.

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"Найкращий тато на світі"

Герой загинув 2 липня у боях під Бахмутом. Колишня дружина Уляна розчулила мережу зворушливим дописом про захисника. Вона пригадала, що востаннє Андрій був у мережі у п'ятницю, 1 липня. Відтоді його донечка Юлія чекала, коли тато знову з'явиться у мережі.

Усе, про що я молилась в останні дні – щоб ти з'явився у мережі. Щоб почитав повідомлення і переглянув фоточки від Юляшки, на які вона чекала відповідей і постійно питала: "Чого тато не відповідає?". Побачив скріни наших з нею переписок, від яких ти б посміхнувся, і тобі б стало так тепло на серці,

– мовиться у повідомлені.

Андрій Гудима був бренд-шефом у львівському ресторані Re:bro. Також захисник нещодавно почав співпрацювати з Видавництвом Старого Лева, де зараз готують до друку його книжку під назвою "69 спецій для серця".

Церемонія прощання з Героєм відбудеться в четвер, 6 липня об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові, а поховання – о 12:00 на Марсовому полі.

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