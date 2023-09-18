Комбриг Андрій "Дунай" Кондрашкін зустрівся з Кобзоном: що відомо про його 31 бригаду ВДВ Росії

В Україні було ліквідовано росіянина Андрія Кондрашкіна, який мав позивний "Дунай". Цей окупант був командиром 31-ї бригади ВДВ.

Про смерть Андрія Кондрашкіна ворожим ЗМІ повідомив колаборант Олександр Ходаковський. Це той самий колишній співробітник СБУ, який перейшов на бік противника та командував бойовиками.

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Що відомо про "Дуная"

Кондрашкін на момент ліквідації мав звання полковника та командував 31-ю бригадою ВДВ країни-агресорки. Відомо, що він закінчив школу та військове училище, а також навчався в академії імені Фрунзе у Москві.

"Дунай" служив у Рязані, Тулі, Іванові. У 2015 році його призначили командувати 108-м десантно-штурмовим полком у Новоросійську. До повномасштабної російсько-української війни цей росіянин був командиром з’єднання 56-ї окремої Донської козацької десантно-штурмової бригади.

Український журналіст та блогер Денис Казанський припустив, що ліквідація цього окупанта може свідчити про вдалий приліт.

Загибель командира такого рівня означає, що вкотре влучно уражено командний пункт у тилу у російських окупантів,

– написав він.

Що відомо про 31 бригаду ВДВ Росії

Десантники 31-ї ОДШБр (військова частина 73612, Ульяновськ) у 2014 році брали участь в окупації Криму. Так, ці російські солдати перевдягнулися у форму українського "Беркута" та штурмували Кримський парламент. Також загарбники брали участь у війні на Донбасі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 31 бригада перебувала у Бучі, Ірпені, Димері, Гостомелі та Бородянці. Казанський заявив, що ці окупанти брали участь у битві за Гостомель у 2022 році.

Нещодавно загинув ще один російський командир