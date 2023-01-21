Що ще перевіряти? Постачайте танки! – Мельник жорстко звернувся до Пісторіуса

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня українські союзники не змогли ухвалити надання нашій державі танків Leopard. Таке рішення викликало хвилю негативу в сторону німецьких політиків.

До слова, самі німці вийшли на протест, аби "розворушити" владу. До нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса звернувся і заступник глави МЗС Андрій Мельник.

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Що вимагає Мельник

Заступник міністра закордонних справ висловив розчарування через нерішучість Німеччини щодо надання танків Leopard 2 Україні.

Мельник наголосив, що Німеччина повинна нарешті прийняти рішення щодо постачання танків, адже час має важливе значення.

Що ще потрібно перевірити, пане Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (коаліція ФРН – 24 Канал) так себе виставляє,

– написав Мельник.

Нагадаємо, що під час зустрічі "Рамштайну" заступник глави МЗС закликав Бориса Пісторіуса припинити "танкову лялькову виставу" в "Рамштайні" та негайно розпочати постачання німецьких "Леопардів".

Він також додав, що для Німеччини ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство у зміцненні України.

Чому Україні вкрай необхідні німецькі танки

Віцемаршал британської авіації у відставці Шон Белл зазначив, що німецька техніка критично важлива для наших захисників, адже весняний наступ росіян почнеться за лічені тижні.

Також зауважимо, що Leopard – це топовий танк, який виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, який значно переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.

Нагадаємо, що 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Очікується, що Україна отримає Leopard 2А4. Leopard 2 – основний бойовий танк НАТО і найпоширеніший. Наразі було виготовлено понад 3 500 танків цього типу різних модифікацій, що експлуатуються у всьому світі.

Фактично, "Леопард" – це наймасовіший танк у Європі, який логістично найпростіше відправляти до України. Ба більше, цей танк найпростіше обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами, інструментами, боєприпасами тощо. Усе це говорить про те, що Україні вигідно його отримати.

Окрім того, що німецький "Леопард" вважається однією з найкращих бойових машин світу, ці танки також є одними з найдорожчих – за різними оцінками, залежно від модифікації, від 6,7 мільйона доларів і вище.

Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу