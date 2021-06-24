Хоче показати себе хорошою, – Піонтковський пояснив, чому Меркель запросила Зеленського

Володимир Зеленський полетить у Берлін вже 12 липня. Після цього Ангела Меркель зустрінеться з Джо Байденом, а у кінці липня зустріч з ним матиме й український президент.

Такий порядок подій та переговорів можна вважати ідеальним. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський.

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Навіщо Меркель запросила Зеленського

Президент Зеленський отримав запрошення приїзду від Ангели Меркель, яка вже завершує свою діяльність на посаді канцлерки Німеччини.

Вона вже йде, їй хочеться показати себе доброю, хорошою. Мені здається, в неї комплекс вини, що вона просто "здала" Україну,

– пояснив Піонтковський.

Крім того, на його думку, велику роль зіграли економічні інтереси німецького бізнесу. Газ – для них багато означає. Тепер Меркель намагається якось це компенсувати.

Зокрема мовиться про гарантії на частину транзиту через Україну, фінансові впливи. "Я б на місці Зеленського виховано на це погодився", – зазначив політолог.

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Як розвиватимуться стосункии України і Німеччини

За словами Піонтковського, єдиною серйозною надією України є перемога "Зелених" на виборах у Німеччині. Однак, Україні було б достатньо, якщо вони увішли хоча б в коаліцію.

Наразі партія "Зелених", яка виступає проти "Північного потоку-2", лідирує серед опитаних громадян. Кандидатом у канцлери від цієї політсили є Анналена Бербок.

Політолог зауважив, що Зеленському варто зосередився на тому, щоб пояснити німецькій владі природу мінських домовленостей.

Андрій Піонтковський про стосунки України та Німеччини: дивіться відео