У боях за Україну загинув командир штурмової бригади з Харківщини

На війні, у боях на Запорізькому напрямку загинув захисник Андрій Шмєльов із Харківщини. Він пішов на захист України від початку повномасштабної війни. Йому було всього 35 років.

Андрій командував штурмовою бригадою 23-ї ОМБр. У бійця залишилися молода дружина, батьки й сестра.

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У Біляївській тергромаді зазначили, що Андрій народився 13 травня 1988 року. Він закінчив Біляївську середню школу, а потім навчався в Первомайському ПТУ №29.

З безмежною скорботою повідомляємо про втрату нашого захисника Шмєльова Андрія Едуардовича, сержанта, який загинув у бою,

– йдеться у повідомленні.

Андрій із перших днів вторгнення на війні

У листопаді 2006-го проходив строкову службу, під час якої здобув звання сержанта – командира бойової машини піхоти. До війни чоловік займався своєю улюбленою справою – виготовляв меблі в Харкові.

Коли ж Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Андрій вивіз близьких із-під обстрілів у Харкові до безпечнішого місця. Сам же пішов стримувати ворога та обороняти незалежність нашої держави.

Керував штурмовою бригадою

У лавах ЗСУ Андрій Шмєльов з 14 березня 2022 року. Воїн відповідально виконував всі розпорядження керівництва військової частини, а цьогоріч у січні пройшов навчання, успішно підтвердивши звання командира.

Андрій керував штурмовою бригадою першого батальйон 23-ї окремої механізованої бригади. В останні місяці виконував бойові завдання у Донецькій і Запорізькій областях.