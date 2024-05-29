Підозрюється у збагаченні: за ексзаступника Єрмака внесли заставу у 10 мільйонів

Проти колишнього заступника голови Офісу Президента через підозру у незаконному збагаченні відкрили кримінальне провадження. Згодом стало відомо, що за нього внесли заставу.

У середу, 29 травня, цю інформацію журналістам 24 Каналу підтвердили у пресслужбі ВАКС. Розмір застави, яку внесли за Андрія Смирнова, становить 10 мільйонів гривень.

Зверніть увагу Від адвоката регіоналів до заступника голови ОП і підозри: що відомо про Андрія Смирнова

Застава за Смирнова

Власне, речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис констатувала, що за ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова внесли заставу. Її розмір визначив слідчий суддя.

Суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС (10 мільйонів гривень – 24 Канал).

Слід додати, що на підозрюваного суд поклав такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші подібні документи.

Більше про ситуацію

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 29 березня 2024 року звільнив з посади заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова. Уже 22 травня інформаційні ресурси заявили, що правоохоронці оголосили про підозру колишньому посадовцю.

Як писали журналісти, кримінальне провадження було відкрито за статтями про незаконне збагачення. В Офісі Президента на посаді заступника голови Смирнов перебував від осені 2019 року. Встиг він потрапити в декілька гучних скандалів.

Зокрема, розслідувачі виявили, що брат посадовця, ймовірно, придбав квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринкову. За оцінками, вартість майна становила чверть мільйона доларів.

Той же брат заступника керівника ОП міг придбати апартаменти площею у 100 квадратних метрів у житловому комплексі "Авалон-37" за понад 1,6 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість такого житла становить 6 мільйонів гривень.