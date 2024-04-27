Боронив Україну з 2014 року: на фронті загинув журналіст із Києва Андрій Топчій

Війна продовжує забирати в України її найкращих синів і доньок. Із фронту прийшла трагічна звістка про загибель журналіста Андрія Топчія.

У мирний час чоловік працював у газеті "Факти", однак із 2014 року вирушив обороняти нашу країну. Андрій загинув на Запорізькому напрямку.

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Втрата талановитого журналіста

На війні, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ, бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій. Свій останній бій захисник прийняв поблизу села Роботине 20 квітня. Чоловіку навіки лишилося 38 років.

Як розповіли колеги журналіста, він пішов на війну давно. Спочатку він інформаційно протистояв ворогу – відкрито говорив про те, що Росія не вважає Україну незалежною. Працюючи в газеті "Факти", Андрій публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це.

Кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості, Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення Росії у країну у 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках,

– зазначили у "Фактах".

З перервами на журналістику чоловік провів на фронті 10 років – і загинув він як воїн, на полі бою.

Військовий та журналіст Андрій Топчій біля трофея / фото "Фактів"

Похорони Андрія Топчія заплановані на суботу, 27 квітня, о 14:00 на Лісовому кладовищі. Свій останній спочинок хоробрий воїн і журналіст знайде на Алеї Героїв серед могил інших захисників України.

Втрати України у війні