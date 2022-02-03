Вкрай невчасно, – Андрій Єрмак захворів на коронавірус

Андрій Єрмак підчепив COVID-19. Позитивний тест на коронавірус глава Офісу Президента отримав 3 лютого.

Про це посадовець повідомив о 16:14 на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що коронавірус – все ще дуже підступний.

Читайте також Прем'єр-міністр Канади захворів на COVID-19

Глава ОП пройде інтенсивне лікування

Хвороба, за словами Єрмака, прийшла дуже невчасно, але він "продовжує працювати, не зупиняючись". Він зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим. Ймовірно, мовиться про зустріч радників "нормандської четвірки".

Тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги,

– підкреслив глава ОП.

Посадовець має їхати у Берлін

26 січня політичні радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілися у французькому Парижі. Україну там представляв саме Єрмак.

Наступна їхня зустріч запланована на 10 лютого в Берліні. Як на ці домовленості вплине хвороба українського посадовця – поки невідомо.

Єрмак був на зустрічі з Джонсоном

Зазначимо, що напередодні у Києві відбулася низка важливих міждержавних зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, 1 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном. У цих заходах брав участь і Андрій Єрмак. На фото, оприлюднених в ОП, він сидить поруч із главою держави.



Єрмак та Зеленський на зустрічі з Джонсоном, 1 лютого / Фото ОП

Єрмак вже хворів на COVID-19