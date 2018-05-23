Андрій Макаревич безкоштовно виступить в Києві з "Машиной времени"

Андрій Макаревич, фронтмен легендарного гурту "Машина времени" заявив, що виступить у Києві.

Колектив дасть концерт на фестивалі MotoOpenFest, який відбудеться 16 і 17 червня на території парку "Муромець" та розважального комплексу Х-парк.

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Андрій Макаревич

У програмі багато бадьорої гітарної музики, заїзди на мотоциклах, виставка мотодилерів і багато іншого.

"Машина времени" зіграє свої хіти 16 червня. У цей день на фестивалі також зіграє білоруський гурт "Дай дарогу!" та українські гурти Kozak System і W.H.I.T.E.

Програму другого дня фестивалю організатори поки не розкривають.

Зауважимо, що вхід на MotoOpenFest буде вільний.

Варто додати, що в березні 2018 року Андрій Макаревич заявив про те, що з росіянами в останні роки відбувається щось жахливе, а російська влада відкрила "якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей на злісних дебілів".

Хто такий Андрій Макаревич? Радянський та російський музикант, співак, композитор, бард, автор текстів до пісень, продюсер та телеведучий. Лідер легендарного радянського та російського гурту "Машина времени".