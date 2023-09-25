Справа ексголови "Нафтогазу": з Коболєва зняли браслет, а заставу за нього зменшили вдвічі
Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зняття з Андрія Коболєва електронного браслету. Також інстанція зменшила розмір застави з 229 мільйонів до 107 мільйонів.
19 січня НАБУ і САП повідомили екскерівнику "Нафтогаз України" підозру за нібито незаконне преміювання працівників компанії космічними сумами. ВАКС визнав підозру необґрунтованою, однак прокуратура подала апеляцію.
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Постанова судді ВАКС
Слідчий суддя ВАКС 25 вересня частково задовольнив клопотання адвоката колишнього голови правління НАК "Нафтогаз". Зокрема, суд постановив зменшити заставу за Андрія Коболєва у два рази. Замість 229 248 492 гривень сума тепер становить 107 127 044 гривень. Також сам ексголова "Нафтогазу" повідомив, що перша інстанція ухвалила рішення про зняття електронного браслету.
На Андрія Коболєва залишилися деякі накладені обмеження. Зокрема, до 10 жовтня він має:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
- не залишати межі України без дозволу детективів, прокурорів та суду;
- повідомляти детективу, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.
Справа Андрія Коболєва
- У травні 2018 року уже ексголова НАК "Нафтогаз України" нібито видав наказ про преміювання працівників компанії неймовірними сумами. Зокрема й собі призначив премію у розмірі 10 мільйонів доларів США.
- Вищий антикорупційний суд визнав підозру необґрунтованою. Слідчі встановили, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.
- У квітня вже вдруге завершилося досудове розслідування у справі Коболєва. Тоді заявили, що наявних доказів достатньо для остаточного вироку суду.