Через відмивання грошей: ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова судять у Сербії

Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ доправили до суду в Сербії. Раніше його затримали в країні з сотнями тисяч доларів та євро.

Андрій Наумов переконував, що понад 600 тисяч євро і 120 тисяч доларів – це "сімейні гроші". Саме з ними експосадовця затримали у червні 2022 року.

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Справу щодо ймовірного відмивання грошей заслуховують у Вищому суді сербського міста Ниш.

Під час засідання 6 квітня допитали батька Наумова, який пояснив, що знайдені під час арешту колишнього високопосадовця СБУ гроші були "сімейними",

– заявили журналісти Балканської служби видання.

Батько експосадовця Олег Наумов розповів, що нібито 16 лютого 2022 року позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити канал.

"Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов'язавшись повернути до кінця 2023 року"? – заявив старший Наумов.

Він також розповів, що далі нібито:

передумав відкривати канал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну;

перевів гроші у Європу;

передав своїй невістці – Анні Ревенко, щоб вона "купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина".

Ба більше, Олег Наумов заявив, що нібито має намір повернути позичені гроші.

Суд не ухвалив ніякого рішення – справу продовжать розглядати у травні.

Варто додати, що під час попереднього засідання 17 березня Андрій Наумов заявляв, що 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів, які знайшли у його машині під час арешту, – "сімейні гроші". Вони їм нібито були необхідні, щоб переїхати у Стамбул.

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