Через відмивання грошей: ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова судять у Сербії
Джерело:"Радіо Свобода"
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ доправили до суду в Сербії. Раніше його затримали в країні з сотнями тисяч доларів та євро.
Андрій Наумов переконував, що понад 600 тисяч євро і 120 тисяч доларів – це "сімейні гроші". Саме з ними експосадовця затримали у червні 2022 року.
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Що відомо про суд над експосадовцем СБУ
Справу щодо ймовірного відмивання грошей заслуховують у Вищому суді сербського міста Ниш.
Під час засідання 6 квітня допитали батька Наумова, який пояснив, що знайдені під час арешту колишнього високопосадовця СБУ гроші були "сімейними",
– заявили журналісти Балканської служби видання.
Батько експосадовця Олег Наумов розповів, що нібито 16 лютого 2022 року позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити канал.
"Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов'язавшись повернути до кінця 2023 року"? – заявив старший Наумов.
Він також розповів, що далі нібито:
- передумав відкривати канал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну;
- перевів гроші у Європу;
- передав своїй невістці – Анні Ревенко, щоб вона "купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина".
Ба більше, Олег Наумов заявив, що нібито має намір повернути позичені гроші.
Суд не ухвалив ніякого рішення – справу продовжать розглядати у травні.
Варто додати, що під час попереднього засідання 17 березня Андрій Наумов заявляв, що 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів, які знайшли у його машині під час арешту, – "сімейні гроші". Вони їм нібито були необхідні, щоб переїхати у Стамбул.
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Що відомо про арешт та діяльність експосадовця
- Журналісти "Схем" розповідали, що Андрій Наумов виїхав з України 23 лютого 2022 року – напередодні повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Відомо, що це відбулось фактично за кілька годин до початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого. Його родина виїхала ще раніше.
- Вже у березня 2022 року до нього додому прийшли з обшуками. Адже він став фігурантом справи про державну зраду. На той момент в обшуканих помешканнях досі була охорона СБУ.
- 31 березня президент України позбавив звання генерала Андрія Наумова та ексначальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Стосовно обох Зеленський сказав, що вони зрадники та запевнив, що їх покарають.
- Вже у червні Андрія Наумова затримали у Сербії на кордоні з Північною Македонією. Разом з ексначальником внутрішньої безпеки СБУ був громадянин Німеччини, який був його водієм. В машині знайшли 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та щонайменше 2 цінні смарагди.