Зеленський ставить лайк: Дуда "підірвав" Давос жартом про "російський воєнний корабель"

Анджей Дуда під час пресконференції у Давосі розповів, що вони з Володимиром Зеленським чудово розуміють одне одного. Хоча польський лідер розмовляє польською мовою, а український – українською.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що з Дудою у них особливі взаємини. Після початку повномасштабного вторгнення Росії дружба польського та українського лідерів лише зміцніла.

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Зеленський наголосив, що є багато речей, які знають лише вони з Дудою. Вони говорять про це без використання спеціальних засобів міжурядового зв'язку. Український лідер зауважив, що спілкується з польським колегою через WhatsApp.

"Так було в перші дні війни і пізніше. У нас дуже тісні особисті стосунки", – заявив Зеленський.

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Під час пресконференції у Давосі польський лідер зауважив, що вони з Зеленським чудово розуміють один одного. Хоча кожен з них розмовляє своєю мовою.

Особливо, коли ми маємо вирішити, куди повинен йти російський воєнний корабель,

– заявив Дуда.

Його жарт викликав у залі щирий сміх.

Анджей Дуда з першим днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та український народ. Українці – вдячні Польщі та її лідеру за підтримку.