Зеленський ставить лайк: Дуда "підірвав" Давос жартом про "російський воєнний корабель"
Джерело:TVP Info
Анджей Дуда під час пресконференції у Давосі розповів, що вони з Володимиром Зеленським чудово розуміють одне одного. Хоча польський лідер розмовляє польською мовою, а український – українською.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що з Дудою у них особливі взаємини. Після початку повномасштабного вторгнення Росії дружба польського та українського лідерів лише зміцніла.
Зверніть увагу Путін готується до повторного нападу, тому Україні потрібна зброя, – Дуда в Давосі
Зеленський наголосив, що є багато речей, які знають лише вони з Дудою. Вони говорять про це без використання спеціальних засобів міжурядового зв'язку. Український лідер зауважив, що спілкується з польським колегою через WhatsApp.
"Так було в перші дні війни і пізніше. У нас дуже тісні особисті стосунки", – заявив Зеленський.
Дуда пожартував у Давосі про "російський корабль"
Під час пресконференції у Давосі польський лідер зауважив, що вони з Зеленським чудово розуміють один одного. Хоча кожен з них розмовляє своєю мовою.
Особливо, коли ми маємо вирішити, куди повинен йти російський воєнний корабель,
– заявив Дуда.
Його жарт викликав у залі щирий сміх.Зверніть увагу! Анджей Дуда з першим днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та український народ. Українці – вдячні Польщі та її лідеру за підтримку.