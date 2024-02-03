Дуда сумнівається в деокупації Криму: посол України відреагував
Президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна зможе повернути анексований Росією Крим. Посол України в Польщі відкинув ці сумніви.
На думку Дуди, Крим – це особливе місце. Про це він заявив в інтерв'ю на польському каналі Kanał Zero, інформує 24 Канал.
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Дуда поставив під сумнів повернення Криму
Днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення окупованого у 2014 році Криму під контроль Києва.
"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", – висловився лідер Польщі.
Відповідаючи на запитання про Крим, польський очільник зазначив, що не знає, чи отримає його Україна назад.
Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ,
– заявив Дуда.
Тимчасово окупований півострів він назвав "особливим місцем, в тому числі з історичних причин". Адже, як зазначив президент Польщі, "якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії".
Як відреагував український посол у Польщі
Посол у Варшаві Василь Зварич відреагував на слова польського президента, запевнивши, що Україні вдасться відвоювати захоплений у 2014 році півострів.
Він наголосив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".
Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом,
– наголосив голова українського посольства у Варшаві.
Реакція польського МЗС
Очільник МЗС Польщі після суперечливої заяви президента Дуди про Крим наголосив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.
Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Росією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року,
– зазначив Радослав Сікорський.
Висловлювання президента Польщі Анджея Дуди: останні новини
- Раніше голова Польщі заявив, що Путін намагається "підпалити світ". Президент наголосив, що Москва – це агресор, що напав "на незалежну та суверенну країну".
- Президент Польщі Анджей Дуда 16 січня зустрівся з Володимиром Зеленським у Давосі. Як зазначив очільник Польщі, членство нашої держави в НАТО до закінчення війни неможливе. Утім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі.
- Водночас Дуда наголосив, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО.