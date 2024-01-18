Формується "коаліція зла": Дуда заявив, що Путін намагається "підпалити світ"

Президент Польщі Анджей Дуда 18 січня під час "Українського сніданку" в Давосі заявив, що на тлі війни проти Росії формується "коаліція зла". Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін вирішив "підпалити світ".

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія завдавала ударів по Україні балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Напередодні також з'явилась інформація про те, що Іран може також передати Росії нові балістичні ракети.

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Дуда розкритикував Путіна

За словами президента Польщі, через 30 років після розпаду Радянського Союзу можна сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму в його кровожерливій версії.

Без жодних сумнівів, Путін вирішив підпалити світ,

– заявив Дуда.

Польський очільник наголосив, що найнебезпечнішим на тлі війни Росії проти України є формування так званої "коаліції зла" у світі. Як зазначив Дуда, вона є сприятливою не лише для Путіна. Ця коаліція готова брати на себе повноваження і ризик руйнування міжнародного порядку.

Він також зауважив, що модель безпеки, яку намагалися побудувати після "холодної війни" наразі руйнується. На думку Дуди, основи вільного світу, свобода гідність і демократія, зараз знищуються і мають багато ворогів. Польський очільник наголосив, що станом на зараз Україна бореться не лише за свій суверенітет, але й захищає демократичні цінності загалом.

Водночас Анджей Дуда закликав світових лідерів не піддаватися втомі через війну в Україні.

Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви. Вони – агресори, які напали на незалежну та суверенну країну,

– наголосив лідер Польщі.

Зокрема, він додав, що якщо Путін переможе в Україні, це подасть чіткий сигнал усьому світу і спонукає прихильників Росії активізувати дії проти західного світу.

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