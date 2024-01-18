Формується "коаліція зла": Дуда заявив, що Путін намагається "підпалити світ"
Джерело:The Guardian
Президент Польщі Анджей Дуда 18 січня під час "Українського сніданку" в Давосі заявив, що на тлі війни проти Росії формується "коаліція зла". Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін вирішив "підпалити світ".
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія завдавала ударів по Україні балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Напередодні також з'явилась інформація про те, що Іран може також передати Росії нові балістичні ракети.
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Дуда розкритикував Путіна
За словами президента Польщі, через 30 років після розпаду Радянського Союзу можна сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму в його кровожерливій версії.
Без жодних сумнівів, Путін вирішив підпалити світ,
– заявив Дуда.
Польський очільник наголосив, що найнебезпечнішим на тлі війни Росії проти України є формування так званої "коаліції зла" у світі. Як зазначив Дуда, вона є сприятливою не лише для Путіна. Ця коаліція готова брати на себе повноваження і ризик руйнування міжнародного порядку.
Він також зауважив, що модель безпеки, яку намагалися побудувати після "холодної війни" наразі руйнується. На думку Дуди, основи вільного світу, свобода гідність і демократія, зараз знищуються і мають багато ворогів. Польський очільник наголосив, що станом на зараз Україна бореться не лише за свій суверенітет, але й захищає демократичні цінності загалом.
Водночас Анджей Дуда закликав світових лідерів не піддаватися втомі через війну в Україні.
Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви. Вони – агресори, які напали на незалежну та суверенну країну,
– наголосив лідер Польщі.
Зокрема, він додав, що якщо Путін переможе в Україні, це подасть чіткий сигнал усьому світу і спонукає прихильників Росії активізувати дії проти західного світу.
У Давосі Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою
- За словами Зеленського, він обговорив з президентом Польщі двосторонні відносини, в тому числі взаємодію на треку європейської інтеграції України. Також сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Президент України розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України.
- Лідери обох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії. Її розмістили в Українському домі в Давосі. Водночас Дуда запевнив Зеленського, що політика Польщі стосовно України буде стабільною.
- Президент Польщі також наголосив, що членство України в Північноатлантичному альянсі до закінчення війни є неможливим. Втім, польський президент вірить, що розпочати процедуру вступу можна було б навіть на поточному етапі. Водночас Дуда наголосив, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО.