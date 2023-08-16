Майбутнє Криму: Данілов пояснив, чому півострів неможливо віддати Росії "в оренду"

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо пропозиції віддати Кримський півострів Росії "в оренду". За його словами, такий сценарій подій є неможливим.

Він також нагадав, що наша держава вже мала подібний досвід з наданням країні-агресорці "в оренду" частини Криму, а саме бази Чорноморського флоту. Данілов запевнив, що росіяни захочуть вчергове захопити Крим і стати його "власниками".

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Данілов сказав, чому неможлива "оренда Криму" Росією

Секретар РНБО зазначив, що наша держава не зможе віддати Крим Росії "в оренду", як це пропонують деякі зі світових політиків. Він зауважив, що поведінку росіян у разі "оренди" півострову достатньо легко передбачити.

Вони (росіяни – 24 Канал) були вже нашими орендарями. Дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що орендують,

– підкреслив Данілов.

Він також відкинув ідею з потенційною автономією Донецької та Луганської областей в складі України з гарантіями ООН та після їх демілітаризації. Він нагадав, що подібний досвід наша держава мала вже з анексованим Кримом.

"Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль України всіх тимчасово окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – зауважив він.

Наостанок Данілов сказав, що він впевнений у тому, що наша держава переможе у війні, а рано чи пізно країна-агресорка отримає нищівну поразку на українській землі.

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