У них 2 основні плани, – Фейгін про кремлівські спроби анексії

Вчора, 12 серпня, президент росії владімір путін зібрав раду безпеки. Найімовірніше, на ній обговорювали сценарії анексії окупованих державою-агресоркою територій.

Зазначається, що на радбезі виступали з доповідями алєксандр борніков і владімір колокольцев. Саме вони були в складі делегації, яка їздила на чолі з дмітрієм мєдвєдєвим в окупований росією Луганськ та говорили про організацію псевдореферендумів.

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Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, які в кремля є сценарії анексії окупованих росією територій. Про них він розповів 24 каналу.

Марк Фейгін Російський правозахисник Наскільки я розумію, у них є 2 основні плани. Хоча вони розгалужуються та розбиваються на більшу кількість.

Локальний план

Як зазначив правозахисник, перший план можна назвати – локальним. Відповідно до нього пілотно проводять псевдореферендум на окупованих територіях Запорізької області та оголошують їх російськими, наприклад, 11 вересня, заявляючи, що люди нібито висловили таке бажання дистанційним голосуванням через інтернет.

Марк Фейгін Російський правозахисник План передбачає, що росіяни проведуть такий пілотний референдум, і поки не чіпатимуть окуповані території Донецької та Луганської областей. У крайньому разі ці псевдореспубліки просто оголосять про приєднання своїм фейковим парламентом.

Водночас, на думку Фейгіна, на інших загарбаних територіях псевдореферендуми поки не робитимуть. До приладу, окуповані території Херсонщини "притримають", оскільки там незрозуміла ситуація – наступ української армії, обстріли.

"Це такий акуратний локальний план", – зазначив Фейгін.

Радикальний план

Водночас, як повідомив правозахисник, у кремля також є 2 план – більш радикальний. На його думку, делегація на чолі з мєдвєдєвим, яка відвідала окупований Луганськ, їхала туди винюхувати, зрозуміти, наскільки його можна реалізувати.

Марк Фейгін Російський правозахисник Вони говорять, що хочуть створити в рамках союзної держави такий собі прообраз СРСР. Тобто завести в "союзну державу", у якій вже є росія та білорусь – Південну Осетію, Придністров'я, Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області, як самостійні держави.

Як зауважив Фейгін, ці утворення нібито залишаються незалежними та входять у союзну державу на принципах умовної "федерації". Однак, зрозуміло, що не буде жодної федерації, а всім керуватимуть з москви, як і зараз.

Так росіяни покажуть нібито "добру волю". З одного боку, це гарно, а з іншого боку – росія нібито нікого не окуповувала, а люди самі проголосували за входження в "союзну державу".

У росії немає часу

На думку Фейгіна, такий план в росії серйозно обговорювали, але зараз у них вже немає на це часу. До 11 вересня таку аферу не провернеш. До прикладу, Абхазія противиться, Південна Осетія нібито згодна провести такий референдум, але без Абхазії – це ніщо. Водночас у Придністров'ї ситуація неоднозначна. Крім того, ще невідомо, як до цього поставиться НАТО, країни Заходу та сам Кишинів.

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Як наголосив правозахисник, це великий план, який лежить на столі в кремлі. Він хороший тим, що формально росія не приєднує території, а створює таку собі "союзну державу", де нібито продекларована самостійність суб'єктів цього великого утворення.

"Мені здається, їм би хотілося пройти такий шлях. Потім вже повільно все вирівнювати, щоб показати таку собі подобу "добровільності". Їм би цього хотілось, але в них явно не виходить", – підкреслив Фейгін.

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