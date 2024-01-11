Гроші для ЗСУ: незряча школярка співами у церквах зібрала понад 2 мільйони гривень

Десятирічна незряча Анна-Марія Герман зібрала величезну суму для допомоги Збройним Силам України. Дівчинка, співаючи на вулиці та по церквах, накопичила понад два мільйони гривень на потреби українських захисників.

Відомо, що Анна-Марія родом із Комарного Львівської області. Вона почала збирати гроші на ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення у співпраці з ГО "Майдан" у Щирці.

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Дівчинка із порушенням зору зібрала 2 мільйони гривень для ЗСУ

Голова волонтерської групи ГО "Майдан" Оксана Скородинська розповіла, що на повномасштабної війни до їхньої організації долучилася пані Наталія Бражник з донькою Анною-Марією. Вони запропонували збирати кошти для військових, співаючи на вулиці.

В них в сім’ї четверо дітей, і один із братів пішов на війну, тому в дівчинки виникла така ініціатива,

– розповіла Скородинська.

Як зазначила голова волонтерської групи, із настанням холодів дівчинка почала співати у храмах.

Юній співачці навіть пошили костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується. Сьогодні вони були в мене разом із мамою, передають прилад нічного бачення, то для звіту робили фото з дівчинкою, а хлопці на фронті відповідно надішлють відео, яким Анна-Марія дуже рада,

– наголосила Скородинська.

Анна-Марія в улюбленій військовій формі / Фото із соцмереж Наталії Бражник

За її словами, дитина не може побачити фото, але вона чує слова подяки, які її підбадьорюють та мотивують. Голова волонтерської групи також зазначила, що наразі вони разом збирають кошти на дрон для ракетно-зенітних військ.

Що відомо про діяльність ГО "Майдан"

Скородинська також розповіла, що ГО "Майдан" здебільшого допомагає захисникам, які були мобілізовані або пішли добровольцями з їхньої територіальної громади. Це понад півтисячі захисників і захисниць, які служать в різних бригадах.

Анна-Марія часто бере участь у зборах коштів, коли до неї звертаються інші організації чи волонтери. В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БпЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти.

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