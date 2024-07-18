Чи можуть бойові дії в Україні вплинути на зміни клімату: що кажуть в Укргідрометцентрі

Війна в Україні нищить не тільки людей, але й екологію. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи впливають бойові дії на зміни клімату.

Україна знемагає від аномальної спеки. І хоча подекуди вже пройшли рятівні дощі, спека не спадає. В ЗСУ розповіли, як шукають прохолоду на фронті.

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Як війна впливає на зміни клімату

В Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в цьому напрямку – вплив бойових дій на певні погодні чинники – такий зв'язок, звичайно, досліджується. Але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, дуже складно, особливо нам як оперативним синоптикам,

– повідомила синоптикиня.

За словами Птухи, локальні прояви не можуть настільки впливати на глобальні масштаби переміщення повітряних мас. Певний уплив є, але цю кореляцію ще вивчають.

Чому в Україні так спекотно

Торіквипустив велику статтю про те, як погода впливає на перебіг бойових дій.

Збіглися декілька чинників. Поле високого тиску, антициклон, забезпечило малохмарну погоду без опадів. Проте Україна перебуває на його периферії, тож у нас нестійка атмосфера, часом утворювалися локальні грозові дощі та град. А ще над нашою державою були спекотні повітряні маси (деякі навіть надійшли з півночі Африки). Тому сонце додатково прогрівало і так теплі повітряні маси.