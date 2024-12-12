Поліція перевіряє анонімні повідомлення про замінування по всій Україні
Нацполіція перевіряє об'єкти після масових повідомлень про замінування по всій Україні. Станом на вечір 12 грудня вибухівки не виявлено, але перевірки тривають.
Про це у коментарі 24 Каналу розповіла заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс. За її словами, анонімні повідомлення про замінування почали надходити з 9:00 ранку.
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Перевірено 75% "замінованих" об'єктів
Зокрема, листи про замінування 12 грудня на електронні адреси отримали державні органи, місцеве самоврядування, навчальні заклади, підприємства та інші установи.
Станом на 17:35 Національна поліція України опрацювала понад 75% таких звернень. За словами Юлії Гірдвіліс, заступниці начальника Департаменту комунікацій Нацполіції, жодних вибухонебезпечних предметів наразі не виявлено, але перевірка триває.
Юлія Гірдвіліс зазначила, що у таких випадках поліція діє за відпрацьованим алгоритмом реагування.
Ми не перший рік стикаємося з такого роду повідомленнями. Кожна така ситуація відпрацьовується як реальна загроза. Поліція має достатньо сил і засобів для перевірки кожного об'єкта,
– наголосила представниця Нацполіції.
У поліції також припускають, що масові повідомлення про замінування є частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Такі дії можуть бути спробами дестабілізувати ситуацію у регіонах України через інформаційно-психологічні спецоперації.
Не виключаємо, що у такий спосіб Росія намагається вплинути на психологічний стан громадян і створити хаос,
– додала Гірдвіліс.
Нацполіція закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.