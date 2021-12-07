Анталією пронісся ураган: відео удару стихії в Туреччинні

Турецьку Анталію 7 грудня накрив ураган. Шквальний вітер валив дерева та зривав дахи. Через негоду авіасполучення у місті призупинили. Літаки направляли на інші летовища.

Швидкість вітру на морі сягала понад 120 кілометрів на годину. Поблизу пляжів утворились велетенські хвилі.

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Вітер зривав покрівлю з житлових будинків

До рятувальних служб звертались люди, з домівок яких ураган зірвав покрівлю. В окремих районах курорту затопило житлові будинки та транспорт.

Наразі інформації про жертв та постраждалих немає. На автошляхах Анталії – численні затори, адже через підтоплення люди не можуть нормально дістатись додому.

До помаранчевої зони небезпеки потрапили:

Анталія,

Ізмір,

Мугла,

Айдин,

Бурдур.

Паводкові води, які стекли з гірської місцевості у море, поміняли свій колір на темно-коричневий.

Синоптики попереджають, що шторм має завершитись у західній частині провінції Анталія 8 грудня. До цього часу місцевих жителів просили бути обережними – через падіння дерев та електроопор, а також зважати на проблеми з транспортом.

Дивіться відео потужного урагану з Туреччини / Відео з твітера:

Коротко про негоду в Туреччині: