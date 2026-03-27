24 Канал Новини світу Країни Близького Сходу боялися постачати свої антибалістичні системи ППО в Україну, — Зеленський
27 березня, 21:54


Софія Рожик
Основні тези
  • Країни Близького Сходу мають антибалістичні системи ППО, але боялися постачати їх в Україну.
  • Президент Зеленський зазначив, що Україна має системність у протидії атакам, якої немає ніде у світі.

Деякі країни Близького Сходу мають свої антибалістичні системи ППО. Але вони боялися постачати їх в Україну.

Про це розповів президент Зеленський під час спілкування з пресою за результатами візиту на Близький Схід.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський зауважив, що на Близькому Сході час від часу відбувалися удари, але такої дроново-ракетної війни, як зараз, не було. Це серйозний виклик для регіону.

"Самі по собі вони системно до масованих атак не готові. Хоча я хочу вам сказати, це професійні люди, у них велика кількість різних антибалістичних систем", – зауважив президент.

Йдеться про системи не тільки американського виробництва. 

Деякі держави регіону мали їх, попри це Україні не вдалося укласти відповідних контрактів.

Вони дуже боялися постачання в Україну,
– зазначив Зеленський, додавши, що зараз в Україні є системність, якої немає ніде у світі на сьогодні. 

Чи може Україна створити свою антибалістику?

  • Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна може створити власну ракету для збиття російської балістики, але на це потрібні ліцензії від США.

  • Глава держави обговорював це питання з адміністрацією США та партнерами, але поки що результатів немає.

  • Водночас він впевнений, Україна могла б дуже швидко виготовляти велику кількість таких ракет не тільки себе, а й для всієї Європи.